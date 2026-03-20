Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα τη μείωση του βασικού της επιτοκίου από 15,5% στο 15%, καθώς η ρωσική οικονομία υφίσταται τις συνέπειες της μακράς και κοστοβόρας ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και των δυτικών κυρώσεων.

«Η οικονομία πλησιάζει μια πορεία ισορροπημένης ανάπτυξης», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ρωσική κεντρική τράπεζα, προσθέτοντας ότι θα αξιολογήσει την ανάγκη μιας νέας μείωσης του βασικού επιτοκίου «ανάλογα με την πιθανή διάρκεια της επιβράδυνσης του πληθωρισμού, την εξέλιξη» όσον αφορά τις προβλέψεις του πληθωρισμού και «την ανάλυση των κινδύνων που τίθενται από εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες».