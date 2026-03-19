Οι ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να άρουν κυρώσεις κατά ιρανικού πετρελαίου που είναι ήδη φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια, για να βοηθήσουν στην αύξηση των παγκόσμιων προμηθειών και στη μείωση των τιμών, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​Μπέσεντ.

«Εντός των επόμενων ημερών ενδέχεται να άρουμε τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε πλοία. Αυτό είναι περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια», δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή “Mornings with Maria” του Fox Business Network.

«Έτσι, ανάλογα με το πώς το υπολογίζει κανείς, αυτό σημαίνει 10 ημέρες έως δύο εβδομάδες προμηθειών», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η προσθήκη ιρανικού πετρελαίου -που υπόκειται σε κυρώσεις- σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα βοηθήσει στη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα, για τις επόμενες 10 έως 14 ημέρες.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν φτάσει σε πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, για μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα και εξαπολύει επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έλαβε πρόσφατα ένα παρόμοιο μέτρο για να επιτρέψει την πώληση του υποκείμενου σε κυρώσεις ρωσικού πετρελαίου που είναι φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια, κίνηση, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, πρόσθεσε 130 εκατομμύρια βαρέλια στις παγκόσμιες προμήθειες.

Παράλληλα ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν άλλα μέτρα για την αύξηση της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης μιας μονομερούς αποδέσμευσης αποθεμάτων από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου, εκτός από τη συντονισμένη κοινή αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών της G7 την περασμένη εβδομάδα.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών «σε καμία περίπτωση» δεν θα προσπαθήσει να παρέμβει στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, αλλά θα λάβει μέτρα για την αύξηση των φυσικών προμηθειών, στην προσπάθεια να αντισταθμίσει το έλλειμμα των 10 έως 14 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, που προκλήθηκε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

«Έτσι, για να είμαστε σαφείς, δεν παρεμβαίνουμε στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εφοδιάζουμε την πραγματική αγορά».

Επιπρόσθετα, είπε, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει με την Ιάπωνα Πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο, σχετικά με τη συμμετοχή του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού στην εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης πλοίων μέσω Στενών του Ορμούζ, καθώς από εκεί προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της η Ιαπωνία.

Συμπλήρωσε πως η Κίνα έχει γίνει ένας «αναξιόπιστος» προμηθευτής προϊόντων διύλισης, καθώς έχει σταματήσει να εξάγει καύσιμα αεροσκαφών και άλλα προϊόντα, σε άλλες χώρες της Ασίας.