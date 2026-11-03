Μπροστά σε ένα βαθύ υπαρξιακό παράδοξο βρίσκεται η σύγχρονη κοινωνία, καθώς η εκρηκτική εξάπλωση του Διαδικτύου και της Τεχνητής Νοημοσύνης εκμηδενίζει τις αποστάσεις και τους χρόνους αναζήτησης, αλλά ταυτόχρονα απειλεί να απογυμνώσει την επικοινωνία και τη μάθηση από την ουσία τους.

Για τις σεισμικές αυτές αλλαγές μιλά στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βασίλης Χ. Γερογιάννης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη Γενιά Χ, η οποία έζησε τη ριζική μετάβαση από τον έντυπο κόσμο στην ψηφιακή έκρηξη, και τώρα καλείται να διαχειριστεί την εποχή των ευφυών μηχανών.

Η πρώτη μεγάλη αντίφαση εντοπίζεται στον τρόπο που συνδεόμαστε. Ενώ επικοινωνούμε περισσότερο, ταχύτερα και ευκολότερα από ποτέ, η επαφή μας γίνεται συχνά αποσπασματική, βιαστική και επιφανειακή.

Η αντικατάσταση της παραδοσιακής στίξης από emoticons και emojis προσδίδει έναν αυθόρμητο, αλλά συχνά, ρηχό συναισθηματισμό, στερώντας τον χρόνο που απαιτείται για ουσιαστικό διάλογο και πραγματική κατανόηση.

Την ίδια στιγμή, η είσοδος των chatbots και των αυτοματοποιημένων βοηθών στην καθημερινότητα, δημιουργεί ένα βαθύτερα ανθρώπινο ερώτημα: κατά πόσο η χρηστική ευκολία της συνομιλίας με ένα λογισμικό μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για αυθεντική ανθρώπινη επαφή.

Στο πεδίο της γνώσης, η απεριόριστη πρόσβαση μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, δεν σημαίνει απαραίτητα και βαθύτερη κατανόηση.

Η βεβαιότητα ότι τα πάντα βρίσκονται αποθηκευμένα στο διαδίκτυο οδηγεί συχνά σε παθητική πρόσληψη, εξασθενώντας την κριτική επεξεργασία και τη συγκράτηση στη μνήμη.

Το πρόβλημα οξύνεται από την υπερφόρτωση πληροφοριών, τη διάδοση ακούσιων λαθών ή σκόπιμης παραπληροφόρησης, αλλά και από τις αλγοριθμικές «φούσκες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακυκλώνουν τις προκαταλήψεις μας.

Η ουσιαστική ενημέρωση, επομένως, απαιτεί προσωπικό μόχθο, διασταύρωση πηγών και διάθεση έκθεσης σε διαφορετικές απόψεις.

Η μεγαλύτερη ωστόσο πρόκληση χτυπά την πόρτα της Εκπαίδευσης μέσω της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Εργαλεία όπως το ChatGPT μπορούν να στηρίξουν την εξατομικευμένη διδασκαλία, όμως κρύβουν τον κίνδυνο των «ψευδαισθήσεων», όπου λανθασμένα ή κατασκευασμένα στοιχεία σερβίρονται με απόλυτα πειστικό ύφος.

Η απάντηση της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν μπορεί να είναι η άρνηση, ούτε η παθητική παράδοση στην τεχνολογία, αλλά η ενεργός συμμετοχή του μαθητή μέσα από την αμφισβήτηση, την ανάλυση και την καλλιέργεια τεχνολογικής ευελιξίας.

Το ζητούμενο παραμένει ξεκάθαρο: η μηχανή οφείλει να υπηρετεί και να ακονίζει την ανθρώπινη νοημοσύνη, όχι να την αντικαταστήσει.