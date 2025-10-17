Μιχ. Παπανίδης

Πληθαίνουν οι ενδείξεις και για ορισμένους οι αποδείξεις ότι ο ρωσικός πετρελαϊκός τομέας έχει πληγεί σημαντικά από τις ουκρανικές επιθέσεις, κυρίως από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τελευταία εξέλιξη είναι η κατάργηση των δασμών εισαγωγής καυσίμων.

Παλαιότερες σχετικές πληροφορίες επιβεβαιώνονται και ενισχύονται από μια σειρά κινήσεις που κάνει η Μόσχα για να εξασφαλίσει επάρκεια σε καύσιμα με αιχμή την βενζίνη και λιγότερο το πετρέλαιο κίνησης.

Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας, ωστόσο, αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε βενζίνη. Οι αρχές αναγκάζονται να περιορίσουν τις πωλήσεις καυσίμων έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κατάργησε τους δασμούς στις εισαγωγές καυσίμων, αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να αγοράσει καύσιμα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1.

Ο Νόβακ είπε επίσης ότι η εγχώρια ζήτηση σε πετρελαϊκά προϊόντα έχει μειωθεί.

«Η κατάσταση είναι σταθερή, η εγχώρια αγορά είναι πλήρως εφοδιασμένη με πετρελαϊκά προϊόντα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει τους δασμούς στις εισαγωγές τους», είπε ο ίδιος.

Ο Νόβακ ανέφερε επίσης ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει περιορίσει τις εξαγωγές του ντίζελ για τους μεταπωλητές και παράτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης, μέτρα όπως είπε που αποσκοπούν στο να υπάρξει επιπλέον τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς με καύσιμα.

Πηγή: Reuters