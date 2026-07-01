Αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές και χρηστικές συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων εξέδωσε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, αποσκοπώντας στην έγκυρη ενημέρωσή τους γύρω από το ευαίσθητο ζήτημα της λήξης της μίσθωσης και της αποχώρησης του ενοικιαστή.

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, στην περίπτωση που η μισθωτική σύμβαση φτάσει στο τέλος της αλλά ο ενοικιαστής αρνείται να εγκαταλείψει το ακίνητο χωρίς σχετική άδεια, ο ιδιοκτήτης διαθέτει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και εργαλεία προκειμένου να διεκδικήσει και να ανακτήσει την περιουσία του, αρκεί να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα βήματα.

Το πρώτο βασικό σημείο αφορά τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου λήξης της μίσθωσης, ο οποίος εξαρτάται άμεσα από το είδος του συμβολαίου.

Εάν πρόκειται για σύμβαση ορισμένης διάρκειας, η μίσθωση τερματίζεται αυτόματα μόλις συμπληρωθεί ο συμφωνημένος χρόνος, χωρίς να υπάρχει νομική υποχρέωση για προηγούμενη ειδοποίηση.

Αντίθετα, στις μισθώσεις αορίστου χρόνου, η λήξη δεν επέρχεται αυτόματα, αλλά απαιτείται η προηγούμενη υποβολή έγγραφης καταγγελίας, η οποία συνοδεύεται από την ανάλογη προθεσμία που ορίζει ο νόμος ή η ίδια η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν αποχωρεί, η ΕΕΚΕ προτείνει μια κλιμακωτή διαδικασία αντιμετώπισης, η οποία ξεκινά από την προφορική επικοινωνία και την έγγραφη ειδοποίηση.

Αρχικά, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ζητήσει ευγενικά την εκκένωση του χώρου, υπενθυμίζοντας τη λήξη του συμβολαίου, ενώ αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, το επόμενο βήμα είναι η αποστολή επίσημου εξωδίκου μέσω δικηγόρου.

Εάν η άρνηση μετακόμισης επιμένει, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στη δικαστική οδό, καταθέτοντας αγωγή απόδοσης μισθίου ή επιδιώκοντας την έκδοση διαταγής απόδοσης του ακινήτου.

Οι διαδικασίες αυτές, οι οποίες απαιτούν οπωσδήποτε τη συνδρομή δικηγόρου και τον ανάλογο χρόνο, ξεκινούν τρεις μήνες μετά την επίδοση του εξωδίκου και αποτελούν τον μοναδικό νόμιμο δρόμο για την έξωση του ενοικιαστή.

Η Ένωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις αυθαίρετες ιδιωτικές παρεμβάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι ενέργειες όπως η αλλαγή κλειδαριάς ή η διακοπή της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης είναι απολύτως παράνομες.

Τέτοιες μονομερείς πράξεις θεωρούνται παραβίαση των όρων του μισθωτηρίου και μπορούν να στρέψουν τη νομική ευθύνη εις βάρος του ίδιου του ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο καθεστώς των ενοικίων μετά τη λήξη της σύμβασης, καθώς αν ο ενοικιαστής παραμείνει στο ακίνητο χωρίς την άμεση αντίδραση του ιδιοκτήτη, η μίσθωση κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι παρατάθηκε σιωπηρά με τους ίδιους όρους, μετατρεπόμενη πλέον σε αορίστου χρόνου.

Για την αποφυγή παρεξηγήσεων και την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, οι ιδιοκτήτες συμβουλεύονται να ελέγχουν σχολαστικά την κατάσταση των συμβολαίων τους, να προχωρούν πάντα σε έγγραφες ενέργειες και να αναζητούν εξειδικευμένη νομική υποστήριξη.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕΚΕ παρέχει δωρεάν νομική καθοδήγηση, ενώ για ερωτήματα, αναφορές ή επώνυμες καταγγελίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική ψηφιακή φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης, στη διεύθυνση eeke.gr/epikinonia/kataggelies/.