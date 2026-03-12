Η τιμή της βενζίνης για αγροτική χρήση αυξήθηκε στη Γαλλία από την αρχή της κρίσης στην Μέση Ανατολή και μετά κατά 33%, πηγαίνοντας από το 1,28 ευρώ το λίτρο, στο 1,71 ευρώ.

Εκ παραλλήλου, οι τιμές των λιπασμάτων σημείωσαν αύξηση κατά 13%, πηγαίνοντας από τα 450 ευρώ ο τόνος, στα 510 ευρώ.

Η Γαλλίδα κυβερνητική Εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέον χαρακτήρισε ως ένα βαθμό δικαιολογημένες αυτές τις αυξήσεις, σημειώνοντας ωστόσο πως όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, οι τιμές θα πρέπει να πέσουν με την ίδια ταχύτητα με την οποία ανέβηκαν.

Τέλος η εταιρεία Totalenergies ανακοίνωσε σήμερα ότι θέτει ως ανώτατη τιμή πώλησης στα πρατήριά της το 1,99 ευρώ το λίτρο της βενζίνης, και τα 2,09 το λίτρο του Diesel.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #αγροτική χρήση #αύξηση τιμής #βενζίνη #Γαλλία #λιπάσματα #τιμή βενζίνης