Η τιμή της βενζίνης για αγροτική χρήση αυξήθηκε στη Γαλλία από την αρχή της κρίσης στην Μέση Ανατολή και μετά κατά 33%, πηγαίνοντας από το 1,28 ευρώ το λίτρο, στο 1,71 ευρώ.

Εκ παραλλήλου, οι τιμές των λιπασμάτων σημείωσαν αύξηση κατά 13%, πηγαίνοντας από τα 450 ευρώ ο τόνος, στα 510 ευρώ.

Η Γαλλίδα κυβερνητική Εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέον χαρακτήρισε ως ένα βαθμό δικαιολογημένες αυτές τις αυξήσεις, σημειώνοντας ωστόσο πως όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, οι τιμές θα πρέπει να πέσουν με την ίδια ταχύτητα με την οποία ανέβηκαν.

Τέλος η εταιρεία Totalenergies ανακοίνωσε σήμερα ότι θέτει ως ανώτατη τιμή πώλησης στα πρατήριά της το 1,99 ευρώ το λίτρο της βενζίνης, και τα 2,09 το λίτρο του Diesel.