Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε την Τρίτη άνοδο της τάξης του 6,20%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάμισι ετών, λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Γύρω στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), το προθεσμιακό συμβόλαιο TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, κατέγραφε άνοδο 6,20% στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.