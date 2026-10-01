Σε μια επενδυτική δέσμευση μαμούθ, ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προχωρά ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός TotalEnergies στην Αργεντινή για τα επόμενα έτη, ενισχύοντας τη θέση του ως ο πρωτεύων διεθνής παραγωγός φυσικού αερίου στη λατινοαμερικανική χώρα.

Την είδηση ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Πατρίκ Πουγιανέ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, στο Παρίσι, διευκρινίζοντας ότι τα κεφάλαια θα διοχετευθούν σε τρία ήδη υφιστάμενα έργα.

Η ανακοίνωση συνέπεσε με τη διμερή συνάντηση του Χαβιέρ Μιλέι με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν γεύματος εργασίας με γαλλικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αργεντινή.

Η γαλλική προεδρία επιδιώκει τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της χώρας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην πρόσβαση σε κρίσιμα μεταλλεύματα, όπως το λίθιο και ο χαλκός, τομέας στον οποίο η Γαλλία διατηρεί ήδη παρουσία μέσω του εξορυκτικού ομίλου Eramet.

Η τετραήμερη επίσκεψη του Μιλέι στη Γαλλία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Argentina Week» για την προσέλκυση ευρωπαϊκών κεφαλαίων, περιλαμβάνει επίσης στρατιωτικές τιμές στο Μέγαρο των Απομάχων.

Από την πλευρά του, το Ελιζέ υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη δραστηριοποίησης της Ευρώπης στη Λατινική Αμερική, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα απέναντι στις επιθετικές επενδυτικές στρατηγικές που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα στην περιοχή.