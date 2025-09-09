Πρώτη σε δραστηριότητα στην δευτερογενή αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου το πρώτο εξάμηνο του έτους αναδείχθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 είναι η ακόλουθη:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2. BofA SECURITIES EUROPE SA

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

4. DEUTSCHE BANK AG

5. ALPHA BANK

6. EUROBANK SA

7. JP MORGAN SE

8. BARCLAYS BANK IRELAND PLC

9. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE

10. BNP PARIBAS S.A

11. MORGAN STANLEY EUROPE SE

12. SOCIETE GENERALE

13. CITIBANK EUROPE PLC

14. COMMERZBANK AG

15. UBS EUROPE SE

16. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH

17. INTESA SANPAOLO S.p.A.

18. HSBC CONTINENTAL EUROPE

Υπενθυμίζεται ότι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (ΒΔΑ) ορίζονται χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα ή επενδυτικοί οίκοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξουσιοδοτημένα ως τέτοια σε άλλη δικαιοδοσία από εποπτική αρχή η οποία, κατά την κρίση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (στο εξής “Αρμόδιες Αρχές”), επιβάλλει επαρκή εποπτεία/καθεστώς προστασίας των επενδυτών, και επιλέγονται για να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στην αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως συμμετοχή στις κοινοπραξίες και δημοπρασίες στην πρωτογενή αγορά και τη διενέργεια πράξεων (αγοράς και πώλησης) στην οργανωμένη Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (στο εξής “ΗΔΑΤ”) σε τιμές που είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώνουν.

Για την επιλογή τους λαμβάνονται υπ’ όψιν ως ποσοτικά κριτήρια κατά προτεραιότητα και σωρευτικά η συμμετοχή τους στην ΗΔΑΤ, στο MTS και σε άλλους, σύμφωνα με την οδηγία MiFID ΙΙ, τόπους διαπραγμάτευσης. Επικουρικά, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν ως ποιοτικά κριτήρια η συμμετοχή τους στην εξωχρηματιστηριακή αγορά (over-the-counter), η δραστηριότητά τους στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές και οι προτάσεις τους για τα επιχειρησιακά τους σχέδια για το έτος στο οποίο αφορά η επιλογή.