Σε στάση αναμονής επέλεξε να παραμείνει η Τράπεζα της Αγγλίας, διατηρώντας αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 3,75% στην πρώτη συνεδρίαση του 2026, καθώς τα αντικρουόμενα σήματα από την οικονομία και η εκ νέου ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων περιόρισαν τα περιθώρια για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (Monetary Policy Committee – MPC) ψήφισε με οριακή πλειοψηφία 5-4 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη Συνεδρίαση, τον Δεκέμβριο, η Κεντρική Τράπεζα είχε προχωρήσει σε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, επίσης με οριακή ψηφοφορία.

Η απόφαση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τους οικονομολόγους, καθώς τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο κατέγραψαν καλύτερη του αναμενομένου μηνιαία ανάπτυξη, αλλά και επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.

Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον ασθενικής οικονομικής δραστηριότητας, επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας και σταδιακής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν εκ νέου επιτάχυνση των αυξήσεων στις τιμές καταναλωτή, γεγονός που ωθεί την Τράπεζα της Αγγλίας σε πιο επιφυλακτική στάση ως προς τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.