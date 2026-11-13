Στροφή προς τον σύγχρονο τουρισμό ευεξίας πραγματοποιούν τέσσερις ιστορικοί θερμαλιστικοί προορισμοί της χώρας, επενδύοντας σε νέες υποδομές, αναβάθμιση υπηρεσιών και διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Οι προοπτικές ανάπτυξης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Λουτρών Αλμωπίας-Πόζαρ, της Αιδηψού, της Λέσβου και του Λουτρακίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής ημερίδας του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), με τίτλο «Ο μετασχηματισμός του Ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Philoxenia-Hotelia της ΔΕΘ (13-15 Νοεμβρίου).

Λουτρά Αλμωπίας-Πόζαρ: Ένα εκατομμύριο επισκέπτες και νέο Κέντρο Ευεξίας

Δυναμικά τον ρόλο ενός ολοκληρωμένου προορισμού τεσσάρων εποχών διεκδικούν τα Λουτρά Αλμωπίας-Πόζαρ, καταγράφοντας ετησίως περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες και 400.000 εισιτήρια στις ιαματικές τους πισίνες.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της «Λουτρά Λουτρακίου Α.Ε.», Νικηφόρος Παπαγιαννόπουλος, οι εγκαταστάσεις διαθέτουν ήδη 13 εσωτερικές και τέσσερις εξωτερικές πισίνες, ενώ στα άμεσα σχέδια περιλαμβάνεται η μετατροπή του παλιού υδροθεραπευτηρίου σε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Ευεξίας με πισίνα, σάουνες, αλατοθεραπεία και χαμάμ.

Η δυναμική του προορισμού αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το 70% των επισκεπτών επιστρέφει, με το 80% να προέρχεται από την Ελλάδα και το 15% από τα Βαλκάνια, επιλέγοντας έναν συνδυασμό θερμαλισμού με πεζοπορία, ιππασία, οινοτουρισμό, χιονοδρομία στον Βόρα, τοπική γαστρονομία και εκδηλώσεις όπως το Φεστιβάλ Πόζαρ.

Αιδηψός: Ογδόντα φυσικές αναβλύσεις με στόχο τον τουρισμό 12 μηνών

Με ένα σπάνιο φυσικό κεφάλαιο που περιλαμβάνει περισσότερες από 80 φυσικές αναβλύσεις, εννέα αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές και νερά θερμοκρασίας άνω των 60°C, η Αιδηψός επιχειρεί τη μετάβαση από την παραδοσιακή λουτροθεραπεία σε ένα διευρυμένο προϊόν ευεξίας.

Τον σχεδιασμό παρουσίασε από τη Διεύθυνση του 9Queens η Νατάσσα Διαμαντοπούλου, επισημαίνοντας ότι η ιστορική λουτρόπολη διαθέτει 15 θερμαλιστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία δύο έως πέντε αστέρων.

Με το 75% των επισκεπτών να είναι Έλληνες και το 25% ξένοι, αλλά το 80% της κίνησης να συγκεντρώνεται τους θερινούς μήνες, βασική προτεραιότητα αποτελεί η επιμήκυνση της σεζόν σε 12μηνη βάση, εμπλουτίζοντας τη θερμαλιστική εμπειρία με σύγχρονες υπηρεσίες (λασπόλουτρα, ατμόλουτρα, υδρομασάζ) σε σύνδεση με τη φύση, τη θάλασσα, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.

Λέσβος: Εκτόξευση 411% στις επισκέψεις του Therma Spa

Εντυπωσιακή πορεία αναγέννησης καταγράφει το Therma Spa στον Κόλπο της Γέρας στη Λέσβο, όπου οι επισκέψεις εκτοξεύθηκαν στις 120.000 το 2025, έναντι 23.500 κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, σημειώνοντας άνοδο 411% σε σύγκριση με το 2016.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του Therma Spa, Δέσποινα Καλιαλή, το νησί διαθέτει επτά καταγεγραμμένες θερμές πηγές —πέντε εκ των οποίων είναι πιστοποιημένες από το υπουργείο Τουρισμού, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 74°C.

Τα ιστορικά «Λουτρά του Κόλπου», επτά χιλιόμετρα έξω από τη Μυτιλήνη, παντρεύουν την οθωμανική αρχιτεκτονική με σύγχρονες παροχές (εξωτερική πισίνα, υδρομασάζ, ιδιωτικά λουτρά, μασάζ και σάουνα), αξιοποιώντας φυσικό νερό που αναβλύζει στους 39,3°C χωρίς πρόσθετα ή χημική επεξεργασία, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2015 για την ανάδειξη του νησιού σε ολόχρονο προορισμό ευεξίας.

Λουτράκι: Εκατό χρόνια ιστορίας και Μουσείο Ιαματικού Νερού

Τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την αναγνώρισή του ως λουτρόπολη (1925) αξιοποιεί το Λουτράκι για να χαράξει την επόμενη ημέρα του θερμαλισμού, καταγράφοντας ήδη περίπου 3.000 διαδικτυακές αναζητήσεις τον μήνα για το Loutraki Thermal Spa ακόμη και στη χαμηλή περίοδο.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος Γκιώνης, στόχος είναι η διασύνδεση της παραδοσιακής υδροθεραπείας και των σύγχρονων υπηρεσιών ευεξίας με σύντομες αποδράσεις και περιηγήσεις σε τοπόσημα όπως η λίμνη Βουλιαγμένης και το Ηραίο, τονώνοντας την τοπική οικονομία εκτός καλοκαιριού.

Παράλληλα, στο στάδιο της οικονομοτεχνικής μελέτης βρίσκεται η δημιουργία Μουσείου Ιαματικού Νερού, ενώ η πρόσφατη φιλοξενία της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Λουτροπόλεων (EHTTA) τον Οκτώβριο ενίσχυσε τη διεθνή εξωστρέφεια της περιοχής.

Κοινός παρονομαστής και των τεσσάρων προορισμών παραμένει η στρατηγική ενοποίηση του ιαματικού νερού με τη φύση, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την αναψυχή, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν ικανό να προσελκύει επισκέπτες 365 ημέρες τον χρόνο.