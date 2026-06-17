Ένα από τα πιο συχνά πεδία διαφωνίας μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών έρχεται να ξεδιαλύνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ένωση απαντά στα καθημερινά και πιεστικά ερωτήματα των ενοικιαστών σχετικά με το ποιος αναλαμβάνει το κόστος όταν χαλάσει ο θερμοσίφωνας, όταν στάζει το ταβάνι ή όταν προκύπτουν έκτακτες βλάβες, ορίζοντας με σαφήνεια τις ευθύνες της κάθε πλευράς.

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις ζημιές που σχετίζονται με τη φυσική φθορά του χρόνου.

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν σοβαρά ζητήματα όπως ένας σπασμένος κεντρικός σωλήνας, μια βλάβη στο καζανάκι ή η εμφάνιση υγρασίας στους τοίχους.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά προβλήματα που είτε προϋπήρχαν της μίσθωσης είτε προέκυψαν στην πορεία λόγω παλαιότητας των εγκαταστάσεων, καθώς έχει την πάγια υποχρέωση να συντηρεί το ακίνητο ώστε αυτό να παραμένει διαρκώς κατοικήσιμο και ασφαλές για τους ενοίκους του.

Οι υποχρεώσεις του ενοικιαστή

Στον αντίποδα, ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για τις μικρές επισκευές καθημερινής χρήσης, καθώς και για τη συντήρηση εξαρτημάτων που φθείρονται από τη συστηματική λειτουργία τους, όπως είναι για παράδειγμα η αλλαγή λαμπτήρων ή μιας απλής βρύσης.

Επιπλέον, ο ενοικιαστής υποχρεούται να καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από δική του υπαιτιότητα ή από άτομα που διαμένουν μαζί του, με χαρακτηριστικά παραδείγματα ένα σπασμένο τζάμι ή οι τρύπες στους τοίχους.

Η Ένωση υπογραμμίζει ως ιδιαίτερα σημαντικό κανόνα ότι πρέπει πάντα να προηγείται επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Αν ο ενοικιαστής προχωρήσει στην επισκευή μιας σοβαρής βλάβης αυθαίρετα, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον ιδιοκτήτη, ο τελευταίος δεν έχει καμία νόμιμη υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα που προέκυψαν.

Συμπερασματικά, η ΕΕΚΕ υπενθυμίζει ότι ο ενοικιαστής έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ζει σε ένα ασφαλές και λειτουργικό σπίτι, ενώ ο ιδιοκτήτης έχει την αντίστοιχη υποχρέωση να το διατηρεί σε καλή κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο πλευρές οφείλουν να τηρούν πιστά τη μισθωτική σύμβαση που έχουν υπογράψει, καθώς το συγκεκριμένο συμφωνητικό αποτελεί τον τελικό οδηγό όπου ορίζονται ρητά όλα τα πρακτικά ζητήματα και οι ειδικότεροι όροι για την κατανομή των ευθυνών.