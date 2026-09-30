Με ένα πακέτο 16 παρεμβάσεων το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα «προστασίας» και «αυστηροποίησης» γύρω από τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Στην πραγματικότητα, το νέο αυτό πλαίσιο μεταφέρει απλώς το βάρος στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, προσφέροντας ελάχιστη ουσιαστική ανακούφιση στους εγκλωβισμένους οφειλέτες.

Στο σκέλος των διμερών ρυθμίσεων, θεσπίζονται πλέον δεσμευτικές προθεσμίες που αντικαθιστούν τον Κώδικα Δεοντολογίας, υποχρεώνοντας τους πιστωτές να απαντούν εντός τριών μηνών από την υποβολή του φακέλου και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία το αργότερο σε έξι μήνες.

Παράλληλα, το ανώτατο όριο της προκαταβολής μειώνεται στο 15% της οφειλής από το αστρονομικό 50% που ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ τίθενται ανώτατα όρια στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων χρεών βάσει παλαιότερων νόμων (2000 και 2004) και προβλέπεται αναστολή τοκοφορίας εάν δεν δοθεί πλήρης εικόνα του χρέους στον οφειλέτη εντός 45 ημερών.

Τι δεν ρυθμίζουν οι… ρυθμίσεις

Ωστόσο, οι ρυθμίσεις αυτές αφήνουν ανέπαφο τον πυρήνα του προβλήματος, καθώς η υποχρέωση των πιστωτών να υποβάλουν «βιώσιμη πρόταση» τρεις μήνες πριν από έναν πλειστηριασμό παραμένει στη διακριτική τους ευχέρεια ως προς το αν θα γίνει τελικά αποδεκτή.

Ακόμη και τα μέτρα προστασίας των συνεπών οφειλετών —όπως η ακυρότητα αναγκαστικών εκτελέσεων, η πίστωση πέντε δόσεων, η παράταση της ρύθμισης και τα διοικητικά πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ σε περίπτωση παραβιάσεων— αποτελούν εκ των υστέρων κατασταλτικές κινήσεις που επιβεβαιώνουν την αυθαιρεσία που επικρατούσε.

Την ίδια στιγμή, η περίφημη «ενίσχυση της διαφάνειας» με ετήσια σχέδια στρατηγικής στην Τράπεζα της Ελλάδος και ελέγχους στις τιτλοποιήσεις με εγγύηση Δημοσίου λειτουργεί ως προπέτασμα καπνού για να νομιμοποιηθεί η δράση των servicers στην αγορά.