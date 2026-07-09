Το έτοιμο φαγητό αποτελεί πλέον σταθερό μέρος της καθημερινότητας των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς η πίεση του χρόνου και οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής, αλλά και η μείωση των ατόμων που συμβιώνουν κάτω από την ίδια στέγη, οδηγούν ολοένα και περισσότερους καταναλωτές σε έτοιμες λύσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας του ΙΕΛΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026, σε δείγμα 800 καταναλωτών, κάθε νοικοκυριό δαπανά κατά μέσο όρο 14,79 ευρώ την εβδομάδα, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 770 ευρώ τον χρόνο για την αγορά έτοιμου μαγειρευτού φαγητού.

Την ίδια ώρα, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ενισχύουν σημαντικά τη θέση τους στη συγκεκριμένη αγορά, έχοντας σχεδόν διπλασιάσει το μερίδιό τους μέσα σε μία δεκαετία, καθώς καλύπτουν πλέον το 29% των επιλογών των καταναλωτών, έναντι μόλις 16%, το 2016.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική επένδυση των σούπερ μάρκετ σε τμήματα έτοιμων γευμάτων, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται πλέον ευθέως τα παραδοσιακά καταστήματα εστίασης.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η αγορά έτοιμου φαγητού κερδίζει διαρκώς έδαφος, καθώς το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν ότι δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο γεύμα υποχώρησε στο 39% σε σύγκριση με το 45% που καταγραφόταν πριν από δέκα χρόνια.

Από το υπόλοιπο ποσοστό που πραγματοποιεί αγορές, η πλειονότητα κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα εβδομαδιαίου κόστους, με το 19% να δαπανά από 11 έως 20 ευρώ, το 11% από 6 έως 10 ευρώ, και το 7% έως 5 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως ως μια συμπληρωματική επιλογή για τις ανάγκες της καθημερινότητας και όχι ως η βασική μορφή διατροφής των πολιτών, με τις λύσεις των σούπερ μάρκετ, όπως το ψητό κοτόπουλο, τα σφολιατοειδή, οι σαλάτες και αρκετά μαγειρευτά, να παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά δοκιμής.

Ο κύριος παράγοντας που ωθεί τους καταναλωτές στην επιλογή έτοιμων γευμάτων, είναι η έλλειψη χρόνου για προετοιμασία στο σπίτι, καθώς και εάν «αξίζει να μαγειρεύει κανείς για ένα άτομο».

Συγκεκριμένα, το 41% των ερωτηθέντων απαντά ότι καταφεύγει σε αυτή τη λύση όταν δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει λόγω των απαιτητικών ρυθμών της καθημερινότητας, ενώ ένα 19% επιλέγει το έτοιμο φαγητό επειδή θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει για λίγα άτομα.

Παράλληλα, τα έτοιμα γεύματα καλύπτουν πρακτικές ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργούν και ως επιλογή προσωπικής ευχαρίστησης ή κοινωνικής κατανάλωσης.

Σε κάθε περίπτωση, το έτοιμο φαγητό αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως μια λύση ευκολίας και όχι ως ένα πραγματικό υποκατάστατο του σπιτικού γεύματος. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι καταναλωτές αποφεύγουν πολύπλοκα και χρονοβόρα φαγητά και προτιμούν να τα αγοράζουν έτοιμα.

Οι στάσεις και οι απόψεις των καταναλωτών δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα εξακολουθεί να θεωρεί το φαγητό που μαγειρεύεται στο σπίτι ως ανώτερο, πιο νόστιμο και σαφώς πιο υγιεινό.

Έτσι, παρά την υψηλή εξοικείωση με τις νέες γαστρονομικές προτάσεις των οργανωμένων αλυσίδων λιανικής και τη δεδομένη ανάπτυξη του κλάδου, το σπιτικό φαγητό διατηρεί τον κεντρικό και κυρίαρχο ρόλο του στις προτιμήσεις της ελληνικής οικογένειας.