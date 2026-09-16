Νέο ενημερωτικό σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ βάζει στο μικροσκόπιο την πορεία των επενδύσεων στην Ελλάδα, εστιάζοντας στις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες μεταποιητικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

Μέσα από απευθείας συνεντεύξεις με επιχειρηματίες, η μελέτη φέρνει στην επιφάνεια τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας που συχνά διαφεύγουν από τους επίσημους δείκτες.

Κύριες αιτίες που αναστέλλουν τα επενδυτικά σχέδια αποτελούν η διαρκής οικονομική αβεβαιότητα, το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, το περίπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και τα σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό.

Το φαινόμενο αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη ευρωπαϊκή τάση, όπου οι επιχειρήσεις προτιμούν απλώς να αντικαθιστούν τον παλαιό εξοπλισμό τους αντί να επεκτείνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα.

Ωστόσο, η υστέρηση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα μεγάλο επενδυτικό κύμα με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, την καθαρή ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προειδοποιεί ότι χωρίς την άμεση εξάλειψη αυτών των απαγορευτικών εμποδίων, οι ελληνικές ΜΜΕ θα παραμείνουν απλοί θεατές, ενώ όσο οι επενδύσεις αιχμής υλοποιούνται μόνο στο εξωτερικό ή από εγχώριους ομίλους μεγάλου μεγέθους, η ανταγωνιστική θέση των μικρομεσαίων θα επιδεινώνεται σταδιακά όλο και περισσότερο.