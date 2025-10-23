Μιχ. Παπανίδης

Νέο πλήγμα δέχεται ο ρωσικός ενεργειακός τομέας, καθώς η Ινδία και η Κίνα —οι δύο μεγαλύτεροι πελάτες της Μόσχας— περιορίζουν δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, σε μια προσπάθεια συμμόρφωσης με τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Από τα χαράματα, και πριν υπάρξει σαφής αντίδραση από το Νέο Δελχί και το Πεκίνο, η διεθνής αγορά πετρελαίου αντιδρά έντονα, νευρικά, καταγράφοντας σημαντική άνοδο τιμών.

Σύμφωνα με πηγές της ινδικής πετρελαϊκής βιομηχανίας που επικαλείται το Reuters, τα ινδικά διυλιστήρια, οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου δια θαλάσσης, αποφάσισαν να μειώσουν σημαντικά τις εισαγωγές τους.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα ασκήσει πίεση στα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές ενέργειας, ενώ παράλληλα θα αναγκάσει τους διεθνείς αγοραστές να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας — μια κίνηση που ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Παρόμοια στάση φαίνεται να τηρούν και οι κινεζικές Κρατικές Εταιρείες PetroChina, Sinopec, CNOOC και Zhenhua Oil, οι οποίες, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, αποφεύγουν προς το παρόν τις θαλάσσιες συναλλαγές με ρωσικό αργό, υπό τον φόβο πιθανών κυρώσεων.

Η Κίνα εισάγει περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως, μέσω θαλάσσης, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων αγοράζεται από ανεξάρτητα διυλιστήρια. Οι Εταιρείες αυτές αναμένεται να «παγώσουν» προσωρινά τις αγορές τους, προκειμένου να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των μέτρων, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν τη συνέχιση των συναλλαγών τους στο μέλλον, σύμφωνα με traders.

Επιπλέον, οι Rosneft και Lukoil φέρεται να πωλούν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους στην κινεζική αγορά μέσω μεσαζόντων, αποφεύγοντας τις απευθείας συναλλαγές με τους αγοραστές.

Παράλληλα, η Κίνα συνεχίζει να εισάγει περίπου 900.000 βαρέλια ημερησίως ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγών, ποσότητα που καταλήγει αποκλειστικά στην PetroChina. Η συγκεκριμένη ροή δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά από τις νέες κυρώσεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς.

Πηγή: Reuters