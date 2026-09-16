Σε έναν εντατικό σχεδιασμό εξωστρέφειας προχωρούν οι τουριστικοί και θεσμικοί φορείς των Ιωαννίνων, θέτοντας ως στόχο την καθιέρωση της περιοχής ως αυτόνομου, δωδεκάμηνου προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η δημιουργία σταθερών τουριστικών αξόνων με άλλες περιφέρειες της χώρας, με πρώτη την Κρήτη, προκειμένου να ενισχυθεί το μοντέλο του city break και να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος.

Για ποιο λόγο προκρίνεται η διασύνδεση με την Κρήτη και πώς σχεδιάζεται η υλοποίησή της;

Πώς θα τεσταριστεί η επιβατική ζήτηση; Η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες της Κρήτης, προχωρά στη ναύλωση ειδικής πτήσης τσάρτερ 174 θέσεων για το τριήμερο 20-22 Νοεμβρίου 2026. Η δράση αποσκοπεί στο να αποδειχθεί στην πράξη η δυναμική της γραμμής Ηράκλειο-Ιωάννινα, πιέζοντας για την ανάληψη του δρομολογίου από την Aegean Airlines.

Ποια προπαρασκευαστικά βήματα έχουν γίνει; Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη επισκέψεις και fam trips από επαγγελματίες του κλάδου, ενώ περισσότεροι από 50 φορείς από κάθε περιοχή έχουν υπογράψει επιστολές στήριξης προς την αεροπορική εταιρεία, επιβεβαιώνοντας το αμοιβαίο εμπορικό και τουριστικό ενδιαφέρον.

Γιατί η Κρήτη θεωρείται κομβική αγορά; Εκτός από την ανταλλαγή επισκεπτών κατά τους χειμερινούς μήνες, στα Ιωάννινα φοιτά σημαντικός αριθμός Κρητικών, γεγονός που δημιουργεί σταθερή ροή μετακινήσεων από οικογένειες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πώς συνδέεται το εγχείρημα με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι; Οι φορείς της Ηπείρου βλέπουν το υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλι ως ένα διεθνές hub. Μια απευθείας σύνδεση θα επέτρεπε στα Ιωάννινα να διασυνδεθούν έμμεσα με διεθνείς αγορές από ολόκληρο τον κόσμο.

Ποια είναι τα ισχυρά πλεονεκτήματα του προορισμού; Τα Ιωάννινα προσφέρουν έναν πολυδιάστατο συνδυασμό πολιτισμού, γαστρονομίας και φύσης, παρέχοντας τη δυνατότητα για ημερήσιες εξορμήσεις σε Πάργα, Μέτσοβο και Ζαγόρι. Παράλληλα, διατηρούν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης επισκεπτών και ανταγωνιστικές τιμές.

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος; Αν και η συνολική τουριστική ζήτηση αυξάνεται, μέρος της απορροφάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Παρά τον προβληματισμό για τις διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη συνολική άνοδο των Ιωαννίνων στον τουριστικό χάρτη.