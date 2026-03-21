Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα άρουν προσωρινά τις κυρώσεις στο πετρέλαιο από το Ιράν για 30 ημέρες, με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ (φωτό) να διευκρινίζει ότι η προσωρινή άδεια δεν αφορά νέες παραγγελίες.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι το μέτρο είναι «προσαρμοσμένο» και «προσωρινό» και «επιτρέπει την πώληση του ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένο στα πλοία».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν στις παγκόσμιες αγορές περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, συμβάλλοντας στην ανακούφιση των πιέσεων στην προσφορά που προκαλεί το Ιράν», πρόσθεσε ο Μπέσεντ.

Πριν από την παραπάνω ανακοίνωση, η κυβέρνηση του Ιράν τόνισε χθες Παρασκευή (20/3) ότι δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν στις διεθνείς αγορές.

«Επί του παρόντος, το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου στη θάλασσα ή πλεόνασμα για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών και οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών στοχεύουν μόνο στο να δώσουν ελπίδα στους αγοραστές», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σαμάν Γοντοσί, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, καθώς και τα πολυάριθμα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, έχουν προκαλέσει άνοδο των τιμών ενέργειας παγκοσμίως.