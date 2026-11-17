Με αισθητά πιο συγκρατημένο ρυθμό αυξήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο, καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες τους για μηχανοκίνητα οχήματα και άλλα αγαθά υψηλής αξίας, πιεζόμενοι από τις αυξημένες τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Υπηρεσία Απογραφής του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, οι συνολικές λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,2% τον περασμένο μήνα, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters, έπειτα από την αμετάβλητη άνοδο του 0,8% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.

Η γεωπολιτική κρίση «ροκανίζει» την αγοραστική δύναμη

Κεντρικός παράγοντας πίσω από την επιβράδυνση είναι η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, τις οποίες τροφοδοτεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, διαβρώνοντας σταθερά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Όπως προκύπτει από τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών —μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό και τους φόρους— υποχώρησε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο.

Μέχρι πρότινος, τη βασική στήριξη στην κατανάλωση παρείχαν τα νοικοκυριά υψηλότερων εισοδημάτων, τα οποία είχαν θωρακιστεί απέναντι στην ακρίβεια χάρη στα σημαντικά κέρδη από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών.

Ωστόσο, η πρόσφατη διόρθωση στις μετοχές, με επίκεντρο τον τεχνολογικό κλάδο, απειλεί να περιορίσει το «φαινόμενο του πλούτου», καθιστώντας πλέον πιο επιφυλακτικούς ακόμη και τους εύπορους καταναλωτές.

Στροφή στις πιστωτικές κάρτες και βουτιά στις αποταμιεύσεις

Την ίδια στιγμή, τα σημάδια οικονομικής κόπωσης στα υπόλοιπα στρώματα του πληθυσμού γίνονται ολοένα και πιο εμφανή. Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά καταφεύγουν στη χρήση πιστωτικών καρτών για τις αγορές τους, καθώς έχουν πλέον εξαντληθεί τα ρευστά διαθέσιμα από τις γενναιόδωρες φορολογικές επιστροφές που είχαν εισπράξει νωρίτερα μέσα στο έτος.

Παράλληλα, οι καταναλωτές αναγκάζονται να αποταμιεύουν λιγότερα και να αντλούν κεφάλαια από τις υφιστάμενες καταθέσεις τους προκειμένου να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους, με αποτέλεσμα το ποσοστό αποταμίευσης να υποχωρήσει τον Σεπτέμβριο κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών.

Ανθεκτικές οι βασικές πωλήσεις και ισχυρή η εικόνα του γ’ τριμήνου

Παρά τη γενικότερη επιβράδυνση, ο πυρήνας της κατανάλωσης έδειξε σημάδια αντοχής. Οι λεγόμενες βασικές λιανικές πωλήσεις —οι οποίες εξαιρούν τα αυτοκίνητα, τη βενζίνη, τα οικοδομικά υλικά και τις υπηρεσίες εστίασης, και αντιστοιχούν στενότερα στη συνιστώσα των καταναλωτικών δαπανών του ΑΕΠ— αυξήθηκαν κατά 0,6% τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο 0,4%. Μάλιστα, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου αναθεωρήθηκαν ανοδικά, δείχνοντας αύξηση 0,5% έναντι 0,1% που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Η ανθεκτικότητα αυτή αποτυπώνεται και στα ευρύτερα μακροοικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου (Ιουλίου-Σεπτεμβρίου), κατά το οποίο οι καταναλωτικές δαπάνες «έτρεξαν» με ετησιοποιημένο ρυθμό 3,8%, οδηγώντας συνολικά την αμερικανική οικονομία σε ανάπτυξη 3,4%.