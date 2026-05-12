Σε τροχιά επικίνδυνης ανόδου εισήλθε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2026, αγγίζοντας το 3,8% σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των αναλυτών για τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και το ενεργειακό κόστος.

Η «ακτινογραφία» της ακρίβειας

Η ραγδαία επιτάχυνση του δείκτη CPI (από 2,4% τον Φεβρουάριο σε 3,3% τον Μάρτιο και 3,8% τον Απρίλιο) τροφοδοτείται κυρίως από τα καύσιμα, αφού η τιμή της βενζίνης κατέγραψε άλμα 28,4% μέσα σε ένα έτος.

Μετά τα πλήγματα στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή του βαρελιού παραμένει σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια.

Από τις υψηλές των καυσίμων επηρεάζεται και η καθημερινότητα. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται στα είδη σουπερμάρκετ, αλλά και στα ενοίκια, πιέζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Το κόστος της ενέργειας στην αντλία

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (ΑΑΑ), το κόστος μετακίνησης έχει αλλάξει δραματικά:

Σήμερα: 4,5 δολάρια το γαλόνι.

Πριν τον πόλεμο: 3 δολάρια το γαλόνι.

Η αύξηση αυτή κατά 50% στην τιμή της αντλίας αποτελεί τον κύριο «αιμοδότη» του πληθωρισμού, επηρεάζοντας οριζόντια το κόστος μεταφορών και προϊόντων.

Πολιτικοί τριγμοί ενόψει εκλογών

Η οικονομική συγκυρία βρίσκει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε μια κρίσιμη καμπή, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Λευκός Οίκος διαβεβαιώνει, ωστόσο, ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι «προσωρινές» και οφείλονται αποκλειστικά στις διεθνείς αναταράξεις.

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος, ο οποίος εξελέγη με κεντρική υπόσχεση την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, καλείται τώρα να διαχειριστεί μια κρίση που πλήττει απευθείας την «τσέπη» του μέσου Αμερικανού ψηφοφόρου.

Το αδιέξοδο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής λειτουργεί ως μόνιμη εστία πληθωριστικής φωτιάς, καθιστώντας την αποκλιμάκωση των τιμών εξαιρετικά δύσκολη, χωρίς μια διπλωματική λύση που θα σταθεροποιήσει αρχικά και κύρια τις αγορές ενέργειας.