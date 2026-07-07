Ισχυρή δυναμική διατηρεί το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, με τις συνολικές πωλήσεις ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) να αυξάνονται κατά 6,4% σε αξία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, η αγορά συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τη συνολική αξία να διαμορφώνεται στα 5,75 δισ. ευρώ από 5,41 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται τόσο στην αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων όσο και στις ήπιες ανατιμήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος διατηρεί υψηλούς ρυθμούς μετά το ιδιαίτερα θετικό 2025.

Παράλληλα, ανοδικά κινείται και η αγορά των προϊόντων επί ζυγίω ή χύμα με αύξηση 8,8% σε αξία, όπου τα κρέατα, τα ψάρια, τα λαχανικά και το κοτόπουλο καταγράφουν υψηλές επιδόσεις, ενώ μικρή υποχώρηση παρουσιάζουν μόνο τα αλλαντικά και τα γαλακτοκομικά.

Τα προϊόντα επί ζυγίω αντιπροσωπεύουν πλέον το 23,3% της συνολικής αγοράς, την ώρα που τα τυποποιημένα προϊόντα σημείωσαν αύξηση αξίας πωλήσεων κατά 5,6% και άνοδο του όγκου κατά 3,9%.

Ο κλάδος των τροφίμων παρέμεινε ο βασικός μοχλός ανάπτυξης συγκεντρώνοντας το 83,3% της συνολικής αξίας των πωλήσεων FMCG, με την αξία τους να ενισχύεται κατά 6,9%, ρυθμός σημαντικά υψηλότερος από τις κατηγορίες προσωπικής φροντίδας και προϊόντων νοικοκυριού που αναπτύχθηκαν κατά 3,2% και 3,3% αντίστοιχα.

Στις επιμέρους κατηγορίες, τα σνακ ηγήθηκαν της ανόδου με 10,1% και ακολούθησαν τα κατεψυγμένα με 8,8%, τα γαλακτοκομικά με 8,5% και τα μη αλκοολούχα ποτά με 7,5%, ενώ τα αλκοολούχα ποτά شكلισαν τη μοναδική μεγάλη κατηγορία με αρνητικό πρόσημο, καταγράφοντας μείωση 1,1%.

Σε αντίθεση με την περίοδο της υψηλής πληθωριστικής πίεσης των προηγούμενων ετών, η αύξηση της αγοράς το 2026 δεν προέρχεται αποκλειστικά από τις τιμές, καθώς η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 1,7% ενώ οι πωλήσεις σε όγκο ενισχύθηκαν κατά περίπου 3,9%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών εντοπίζονται στα μη αλκοολούχα ποτά και στα σνακ, την ώρα που σε αρκετές άλλες κατηγορίες οι τιμές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες ή εμφάνισαν οριακές μειώσεις.

Στο προσκήνιο διατηρείται και η σταδιακή ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, το μερίδιο των οποίων διαμορφώθηκε στο 27,4% της συνολικής αγοράς έναντι 27,2% το 2025.

Οι πωλήσεις των private label αυξήθηκαν κατά 6,3%, ξεπερνώντας τα επώνυμα προϊόντα που κατέγραψαν άνοδο 5,4%, με τη μεγαλύτερη διείσδυση να παρατηρείται στα τρόφιμα, γεγονός που αποτυπώνει την προσπάθεια των καταναλωτών να συγκρατήσουν το κόστος του καλαθιού.

Για να ανταποκριθούν, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ εντείνουν τις προωθητικές ενέργειες, με το ποσό των πωλήσεων υπό καθεστώς προσφοράς να ανέρχεται στο 25,4% της αγοράς.

Η σημαντικότερη ενίσχυση των προσφορών καταγράφηκε στα τρόφιμα με άνοδο 2,2 ποσοστιαίων μονάδων, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό.

Ανά τύπο καταστήματος, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη εμφάνισαν τα υπερμάρκετ άνω των 2.500 τ.μ. με 8,2% λόγω της τάσης για αγορές ενός προορισμού, ακολουθούμενα από τα μικρά καταστήματα έως 400 τ.μ. που ενισχύθηκαν κατά 7,8% εξαιτίας της ευκολίας πρόσβασης.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Κεντρική Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση πωλήσεων με 6,7%, με τα νησιά στο 6,6% και την Κρήτη στο 6,1%, γεγονός που δείχνει ότι η τουριστική δραστηριότητα συνεχίζει να λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της κατανάλωσης.

Η Αττική, η οποία συγκεντρώνει σχεδόν το 44% της αγοράς, αναπτύχθηκε με ρυθμό 5,2%, ενώ η Θεσσαλονίκη εμφάνισε αύξηση 5,5%.

Τέλος, θετική παρέμεινε η εικόνα του online grocery, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να αγγίζει τα 133 εκατ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Παρά την υποχώρηση του αριθμού των παραγγελιών κατά 3%, η μέση αξία του ηλεκτρονικού καλαθιού αυξήθηκε κατά 5%, ο μέσος αριθμός τεμαχίων ανά καλάθι ενισχύθηκε κατά 3% και η μέση τιμή ανά τεμάχιο σημείωσε άνοδο 2%.