Βασικό πυλώνα του ελληνικού τουρισμού αποτελεί ο ξενοδοχειακός κλάδος, παρουσιάζοντας εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την πρόσφατη κλαδική μελέτη της ICAP CRIF, το συνολικό μέγεθος αγοράς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 21% την περίοδο 2021-2025.

Η εξέλιξη αυτή είναι το άμεσο αποτέλεσμα της συνεχούς ανόδου της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας, η οποία ενισχύει καθοριστικά την εθνική οικονομία.

Βάσει εκτιμήσεων του ΣΕΤΕ, η άμεση συνεισφορά του ελληνικού τουρισμού στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας για το 2025 ανήλθε στο 13% (αγγίζοντας τα 32,4 δισ. ευρώ), ενώ αν συνυπολογιστούν και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η έμμεση συνεισφορά του κλάδου αγγίζει το εντυπωσιακό 30% του ΑΕΠ κατά το ίδιο έτος.

Ιστορικά ρεκόρ και οι τάσεις του 2026

Η διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, Σταματίνα Παντελαίου, επισημαίνει ότι το 2025 οι αφίξεις ξένων τουριστών κατέγραψαν νέο ιστορικό ρεκόρ, καθώς άγγιξαν τα 38 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με το 2024.

Αντίστοιχα, τα τουριστικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9,4% και διαμορφώθηκαν στα 23,6 δισ. ευρώ.

Η σταθερή αυτή άνοδος αποδίδεται στη διεθνή εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού, στη ριζική αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού, στη βελτίωση των υποδομών και στη συστηματική προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό.

Η αναπτυξιακή πορεία συνεχίζεται με ακόμη υψηλότερες ταχύτητες και μέσα στο 2026. Κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση εμφανίζεται αυξημένη κατά 27%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις καταγράφουν άλμα 37%, γεγονός που τροφοδοτείται εν μέρει και από τη σημαντική αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,1%.

Η ακτινογραφία της ξενοδοχειακής αγοράς

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, μετά την κάμψη του 2020, η ανάκαμψη υπήρξε άμεση. Το 2024 οι συνολικές διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν τα 117 εκατομμύρια, με τους αλλοδαπούς τουρίστες να παραμένουν η κινητήριος δύναμη του κλάδου, αντιπροσωπεύοντας το 85% του συνόλου σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η μέση ετήσια πληρότητα των καταλυμάτων διαμορφώθηκε σε 51% το 2024, έναντι 55% το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το 2025 λειτούργησαν συνολικά 10.118 ξενοδοχειακές μονάδες, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση 4% σε σύγκριση με το 2010.

Τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο πλήθους κατέχουν τα ξενοδοχεία δύο αστέρων, τα οποία ανέρχονται σε 3.215 μονάδες (μερίδιο 32%), ενώ η συνολική χωρητικότητα της χώρας ξεπερνά πλέον τις 900.000 κλίνες.

Όπως σημειώνει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Senior Manager της ICAP CRIF, ο κλάδος πέτυχε ένα εντυπωσιακό «rebound» ήδη από το 2022, ξεπερνώντας κατά πολύ τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019.

Στην κατανομή της πίτας των εσόδων για το 2025, τα ξενοδοχεία 4 αστέρων απέσπασαν το μεγαλύτερο μερίδιο με 45%, ακολουθούμενα από τα 5 αστέρων με 38% και τα 3 αστέρων με 17%.

Επενδύσεις, μεγάλα brands και χρηματοοικονομικά δεδομένα

Το εγχώριο τουριστικό real estate αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για διεθνή κεφάλαια και μεγάλα brands.

Οι 22 μεγαλύτεροι ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι ελέγχουν σήμερα 175 ξενοδοχεία και περισσότερες από 60.000 κλίνες, ενώ πάνω από 230 μονάδες βρίσκονται υπό τη διαχείριση ξένων ομίλων.

Στην κορυφή της αγοράς φιγουράρουν η GRECOTEL, ο όμιλος SANI / IKOS και ο όμιλος ΜΗΤΣΗ, οι οποίοι ελέγχουν από κοινού το 13% της αγοράς, ενώ οι 16 μεγαλύτεροι παίκτες κατέχουν το 17% της συνολικής αξίας στις κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων.

Οι επενδυτικές κινήσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση υφιστάμενων resorts, την αξιοποίηση παλαιών κτιρίων, καθώς και την απόκτηση ακινήτων από χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) μέσω πλειστηριασμών.

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην Αττική και στο κέντρο της Αθήνας, όπου καταγράφεται συνεχής ανάπτυξη για all-suite και boutique ξενοδοχεία, ενώ κερδίζει διαρκώς έδαφος η νέα τάση των aparthotels.

Τέλος, η χρηματοοικονομική ανάλυση της ICAP CRIF σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 81 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υψηλών κατηγοριών για τη διετία 2023-2024 αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος στο πεδίο των λειτουργικών εξόδων.

Οι συνολικές πωλήσεις του δείγματος αυξήθηκαν κατά 2% το 2024, με τα μικτά κέρδη να παραμένουν σταθερά λόγω της επιτυχούς συγκράτησης του κόστους πωλήσεων. Ωστόσο, οι πιέσεις στις υπόλοιπες δαπάνες οδήγησαν σε υποχώρηση των κερδών EBITDA κατά 6,5%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 877 εκατομμύρια ευρώ.