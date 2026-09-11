Έντονο ενδιαφέρον για την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας εκφράζει η νέα γενιά στη Θεσσαλονίκη, καθώς το 72% των νέων ηλικίας 16 έως 30 ετών δηλώνει πως προτιμά τη δημιουργία δικής του επιχείρησης έναντι της μισθωτής εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα που διεξήγαγε η Palmos Analysis για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) κατά το διάστημα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2026, τα ευρήματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Παρά τη διάθεση αυτή και το γεγονός ότι το 52% των ερωτηθέντων βλέπει αξιόλογες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή, παρατηρούνται σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες.

Ο φόβος μιας πιθανής αποτυχίας λειτουργεί αποτρεπτικά για το 54%, ενώ μόλις το 35% θεωρεί ότι διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να διοικήσει μια επιχείρηση.

Στο πεδίο των δυσκολιών, ως κύριο εμπόδιο αναδεικνύεται η έλλειψη αρχικού κεφαλαίου σε ποσοστό 59%, ενώ ακολουθούν οι υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις με 40%.

Όσον αφορά γενικότερα τα κριτήρια επιλογής εργασίας, οι συμμετέχοντες θέτουν ως προτεραιότητες τις υψηλές αποδοχές (46%), τη σταθερότητα του εισοδήματος (40%) και την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (37%).

Για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, οι ιδιοί οι νέοι προκρίνουν ως σημαντικότερα κίνητρα την παροχή επιχορηγήσεων ή αρχικής χρηματοδότησης (44%), τα φορολογικά ευεργετήματα (35%) και τη δικτύωση με επενδυτές και αγορές (34%).

Στο πάνελ συζήτησης που συνδιοργάνωσαν το ΕΒΕΘ, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπογραμμίστηκε η επιτακτική ανάγκη για συντονισμένη δράση μεταξύ φορέων εκπαίδευσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με σκοπό την ουσιαστική στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στα πρώτα τους βήματα.