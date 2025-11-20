Ισπανικό δικαστήριο διέταξε τη Meta, τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, να καταβάλει πάνω από 540 εκατομμύρια ευρώ σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, με το δικαστήριο να κρίνει ένοχο τον αμερικανικό κολοσσό για «αθέμιτο ανταγωνισμό» και για παραβίαση των κανονισμών προστασίας δεδομένων — μια απόφαση που ενδέχεται να αποτελέσει ορόσημο.

Η μήνυση στον τεχνολογικό γίγαντα αφορούσε τη χρήση δεδομένων χρηστών μεταξύ 2018 και 2023 χωρίς τη συγκατάθεσή τους για τη δημιουργία εξατομικευμένων διαφημιστικών προφίλ και για τεράστιο κέρδος εις βάρος των ισπανικών μέσων ενημέρωσης που τηρούσαν την νομοθεσία περί απορρήτου.

Η αγωγή κατατέθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ένωσης Μέσων Ενημέρωσης (AMI), τα οποία χαιρέτισαν την απόφαση ως «μιας κρίσιμης σημασίας νίκη για τη δημοσιογραφία, τον ανταγωνισμό και τη δημοκρατία».

Το Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης διέταξε τη Meta να καταβάλει 479 εκατομμύρια ευρώ σε 87 Ισπανούς ψηφιακούς εκδότες και Πρακτορεία Ειδήσεων που είναι μέλη της AMI για την απόκτηση σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω διαφημίσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), υπογραμμίζεται σε Δελτίο Τύπου.

Η απόφαση αναφέρει επίσης περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ από μη εισπραχθέντες νόμιμους τόκους, επιπλέον αυτού του ποσού, καθώς και αποζημίωση για το Πρακτορείο Europa Press, το οποίο δεν είναι μέλος της AMI.

Η Meta, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, την οποία έκρινε «αβάσιμη» και η οποία «αγνοεί σκοπίμως τον τρόπο λειτουργίας της διαδικτυακής διαφημιστικής βιομηχανίας».

Ο τεχνολογικός γίγαντας ισχυρίστηκε ότι «τηρεί όλους τους νόμους» και «παρέχει στους χρήστες μια σειρά από εργαλεία για να ελέγχουν την εμπειρία τους στις υπηρεσίες μας».

Πηγή: ΑΠΕ