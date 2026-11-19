Η ραγδαία αύξηση της μετανάστευσης βοήθησε την Ισπανία να μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες οικονομικής επιτυχίας της Ευρώπης, όμως οι αυστηρότεροι έλεγχοι υπό μια μελλοντική δεξιά κυβέρνηση, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν αυτή την επίδοση.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) προηγείται των Σοσιαλιστών του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, ωστόσο οι έρευνες δείχνουν ότι για να κυβερνήσει, είναι πιθανό να χρειαστεί συμμαχία με το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό Vox.

Το PP εξακολουθεί να υποστηρίζει την ελεγχόμενη μετανάστευση βάσει ενός επιλεκτικού συστήματος για την κάλυψη ελλείψεων στο εργατικό δυναμικό, αν και ο ηγέτης του, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, έχει ζητήσει τον τερματισμό της «ανεξέλεγκτης μετανάστευσης».

Από την άλλη πλευρά, το Vox προχωρά πολύ περισσότερο, ζητώντας δραστικούς περιορισμούς, τερματισμό της νομιμοποίησης νεοαφιχθέντων, αύξηση των απελάσεων και προτεραιότητα στους Ισπανούς πολίτες στις δημόσιες υπηρεσίες.

«Οι επενδυτές ανησυχούν επειδή αυτό που λέει τώρα το Vox έχει ήδη σημασία, εφόσον μπορεί να μπει στην κυβέρνηση, και οι πολιτικές του είναι καταστροφικές για την οικονομία», προειδοποιεί ο Χοσέ Κάρλος Ντίεθ, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αλκαλά.

Στο εκλογικό του μανιφέστο, το Vox αντιτείνει ότι θα προωθήσει την ανάπτυξη μέσω «μαζικών» μειώσεων φόρων και περιστολής της γραφειοκρατίας, μειώνοντας παράλληλα το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα με την εξάλειψη αχρείαστων δαπανών.

Στους μετανάστες οφείλεται η μισή αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης

Η φιλομεταναστευτική στάση υπήρξε κεντρικός πυλώνας της οικονομικής στρατηγικής του Σάντσεθ από το 2018, σε πλήρη αντίθεση με τη στροφή της υπόλοιπης Ευρώπης προς σκληρότερες πολιτικές. Οι Σοσιαλιστές επέκτειναν τη στρατολόγηση εργατών στις χώρες καταγωγής τους, επιτάχυναν την αναγνώριση ξένων πτυχίων και διευκόλυναν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ως αποτέλεσμα, από το 2022 ο αριθμός των ξένων εργαζομένων αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1,2 εκατομμύριο. Σήμερα, ο γεννημένος στο εξωτερικό πληθυσμός, αντιστοιχεί στο 14% των 50 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας, ενώ οι μετανάστες αποτελούν πάνω από το 16% του εργατικού δυναμικού που συνεισφέρει στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, με σχεδόν τους μισούς να προέρχονται από τη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, στους μετανάστες οφείλεται περίπου η μισή αύξηση του ισπανικού ΑΕΠ, μεταξύ 2022 και 2025 (ποσοστό 1,7%), και πάνω από τα δύο τρίτα των νέων θέσεων εργασίας.

Ο οίκος Oxford Economics προειδοποίησε πρόσφατα ότι αυστηρότεροι κανόνες θα μπορούσαν «να διαβρώσουν το αναπτυξιακό πλεονέκτημα της Ισπανίας έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης ταχύτερα απ’ ό,τι μπορούμε σήμερα να υποθέσουμε», ενώ η Barclays εκτίμησε ότι θα επιβαρύνουν την αύξηση του εργατικού δυναμικού.

Με την οικονομία να τρέχει με 2,6% πέρυσι —διπλάσιο ρυθμό από την ευρωζώνη— και τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 2,6% φέτος και 2,2% το 2027, ο Σάντσεθ επιχειρεί να μετατρέψει τη μεταναστευτική πολιτική σε εκλογικό ατού, τονίζοντας ότι τα ξένα εργατικά χέρια είναι απαραίτητα για να καλυφθεί το έλλειμμα των 750.000 κατοικιών που τροφοδοτεί τη στεγαστική κρίση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο δήλωσε στο Reuters ότι οι περιοριστικές πολιτικές θα εξασθενήσουν την αγορά εργασίας, θα μειώσουν την κατανάλωση και θα στερήσουν πολύτιμα έσοδα από τα δημόσια ταμεία.

Η άλλη όψη: Χαμηλή εξειδίκευση, παραγωγικότητα και η στάση των Τραπεζών

Παρά τους εντυπωσιακούς ονομαστικούς δείκτες, πολλοί Ισπανοί δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται τα οφέλη στην καθημερινότητά τους, δυσαρέσκεια που αποτυπώθηκε και στη γενική απεργία αυτού του μήνα για τη στεγαστική κρίση. Ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν επίσης το μέγεθος του πλήγματος από μια ενδεχόμενη αυστηροποίηση.

Οι οικονομολόγοι της ING επισημαίνουν ότι, παρότι η ισπανική οικονομία αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 2,9% την τελευταία τριετία (έναντι 1,1% της ΕΕ), το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν ακολούθησε ανάλογη πορεία, δείχνοντας ότι η πληθυσμιακή αύξηση έγινε εις βάρος της ευρύτερης παραγωγικότητας.

Παράλληλα, ο Νικολάς Λόπεθ, επικεφαλής ανάλυσης μετοχών στη Singular Bank, υποστηρίζει ότι η μετανάστευση έστρεψε την οικονομία προς την απασχόληση χαμηλής εξειδίκευσης, εκτιμώντας πως οι αυστηρότεροι περιορισμοί δεν θα αντιμετωπιστούν απαραίτητα αρνητικά από τις αγορές.

Την ίδια ώρα, αν και η δημογραφική άνοδος τροφοδότησε την έκρηξη των καταναλωτικών δανείων, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων ισπανικών Τραπεζών δεν προετοιμάζονται για απότομη επιβράδυνση.

Όπως ανέφερε στο Reuters υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος στη Μαδρίτη, οι αγορές προεξοφλούν ότι μια δεξιά κυβέρνηση με τη στήριξη του Vox θα επικεντρωθεί στη μείωση της παράνομης και όχι της νόμιμης μετανάστευσης, περιορίζοντας τελικά τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο.