Μια δικαστική απόφαση-σταθμό, που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα για την προστασία των εργαζομένων από την εργοδοτική αυθαιρεσία, που ωθεί στην εργασιακή εξουθένωση, εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας.

Το δικαστήριο δικαίωσε πλήρως εργαζόμενη της Τράπεζας Πειραιώς, η υγεία της οποίας κλονίστηκε σοβαρά μετά από πολυετή εργασιακή εξουθένωση (burnout) και συστηματική ψυχολογική πίεση από τη Διοίκηση για την επίτευξη ανέφικτων στόχων.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από οργανωμένες και συστηματικές προσπάθειες του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ), με τη ΓΣΕΕ να χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως μια τεράστια νίκη για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας.

Έργο «για Τρεις» και Διαρκές Bullying

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας εξέτασε σε βάθος τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόταν η υπάλληλος και αποδέχθηκε πλήρως τις καταγγελίες της. Σύμφωνα με την απόφαση, αποδείχθηκε ότι:

Υπερεντατικοποίηση: Η εργαζόμενη ήταν αναγκασμένη να καλύπτει καθημερινά τον όγκο εργασίας που αναλογούσε σε τρεις υπαλλήλους.

Υπερωριακή απασχόληση: Απασχολούνταν συστηματικά εκτός του θεσμοθετημένου εργασιακού της ωραρίου.

Διοικητική πίεση & Bullying: Υφίστατο ακραίες και εξοντωτικές πιέσεις («υψηλή στοχοθεσία») που ξεπερνούσαν τα όρια της επαγγελματικής δεοντολογίας, συνιστώντας διαρκή εργασιακή παρενόχληση.

Το δικαστήριο συνέδεσε ευθέως αυτές τις σκληρές συνθήκες με την κατάρρευση και τον κλονισμό της σωματικής και ψυχικής υγείας της ενάγουσας.

Ένα Ισχυρό Νομικό «Όπλο» στα Χέρια των Συνδικάτων

Η σημασία της συγκεκριμένης απόφασης ξεπερνά τα όρια της τοπικής κοινωνίας της Φλώρινας, καθώς δημιουργεί ένα εξαιρετικά σημαντικό νομικό προηγούμενο.

Όπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται δικαστικά ότι η χωρίς όρια πίεση για αποτελέσματα δεν αποτελεί απλώς μια «φυσιολογική» μέθοδο οργάνωσης της εργασίας, αλλά μια πρακτική που βλάπτει ευθέως την ανθρώπινη υγεία.

Το Μήνυμα της Συνομοσπονδίας είναι σαφές:

«Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την απόφαση αυτή ως δεδικασμένο και σημείο αναφοράς σε ανάλογες υποθέσεις εργασιακής καταπόνησης, εξουθένωσης και χρόνιου bullying σε ολόκληρη τη χώρα».

Με τα προβλήματα στους χώρους εργασίας να διογκώνονται —όπως καταγράφουν και οι επίσημες έρευνες του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)— η Συνομοσπονδία καλεί όλες τις οργανώσεις-μέλη της, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα σε διαρκή επαγρύπνηση. Στόχος της ΓΣΕΕ παραμένει η συντονισμένη δράση για την εξασφάλιση ασφαλών, δίκαιων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους.