Μια ιστορική στροφή για τα δικαιώματα στην ψηφιακή οικονομία σηματοδοτεί η σημερινή έγκριση της πρώτης διεθνούς συνθήκης για την προστασία των εργαζομένων σε πλατφόρμες από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ).

Η νέα σύμβαση, η οποία βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση εδώ και αρκετά χρόνια, εγκρίθηκε «στο σύνολό της» κατά το κλείσιμο της ετήσιας διάσκεψης της υπηρεσίας του ΟΗΕ, συγκεντρώνοντας 406 ψήφους υπέρ, μόλις 8 κατά και 8 αποχές.

Το ανατρεπτικό στοιχείο της συνθήκης έγκειται στο γεγονός ότι εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους απασχολούμενους στις πλατφόρμες, ανεξάρτητα από τα επαγγελματικά τους προσόντα ή το ακριβές καθεστώς απασχόλησής τους.

Το εγκεκριμένο κείμενο καλεί τα κράτη-μέλη, στα οποία συμμετέχουν κυβερνήσεις, εργοδότες και συνδικάτα, να λάβουν άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, η πλήρης εξάλειψη της αναγκαστικής και παιδικής εργασίας, καθώς και η θωράκιση της υγείας και της ασφάλειας με ρητή προστασία από τη βία και την παρενόχληση.

Παράλληλα, η συνθήκη καθιστά υποχρεωτική την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και εισάγει αυστηρές εγγυήσεις για τις αποδοχές, όπως η έγκαιρη καταβολή τους, η τήρηση του κατώτατου μισθού και η διαφάνεια στις κρατήσεις.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γερούν Μπεϊρνέρτ από τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, η υιοθέτηση αυτής της συνθήκης αποτελεί μια σπουδαία πρόοδο που απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις και αποδεικνύει την ικανότητα του ΔΟΕ να προσαρμόζεται στις βαθιές μεταβολές της παγκόσμιας αγοράς εργασίας.

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