Ανακάμπτουν οι ελληνικές τράπεζες μετά την πολυετή κρίση, σύμφωνα με τις ομιλίες τους στην ετήσια ανοικτή Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) του προέδρου του Eurogroup και υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και του πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ Γιώργου Ζανιά.

Ο κλάδος ξεχωρίζει σήμερα για την ισχυρή κεφαλαιακή του βάση, την υψηλή ρευστότητα, τη δυναμική πιστωτική επέκταση, τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την υψηλή κερδοφορία, η οποία κινείται πλέον στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και ανεξάρτητων Αρχών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΤ, καθώς και τις διοικήσεις όλων των τραπεζών-μελών και τα στελέχη της Ένωσης.

Οι ομιλητές εστίασαν στη δυναμική, την ανθεκτικότητα και τις ισχυρές προοπτικές του κλάδου, αναδεικνύοντας την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να στηρίζουν αποτελεσματικά τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την ουσιαστική συμβολή τους στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και στην αναβάθμιση της διεθνούς επενδυτικής εικόνας της χώρας.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα υγιές, κεφαλαιακά ισχυρό, με επαρκή ρευστότητα και κερδοφορία, κλείνοντας οριστικά έναν κύκλο δεκαπενταετών κρίσεων.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το σύστημα που κάποιοι έβλεπαν παλαιότερα ως το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αποτελεί σήμερα ένα από τα ισχυρά της χαρτιά, διευκρινίζοντας ωστόσο με ειλικρίνεια ότι η υγεία αυτή δεν είναι ο τελικός προορισμός αλλά η αφετηρία.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, οι τράπεζες έχουν πλέον τη σπάνια δυνατότητα να μην προσαρμοστούν απλώς στην υφιστάμενη οικονομία, αλλά να χρηματοδοτήσουν και να δημιουργήσουν την οικονομία που μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, λειτουργώντας ως ο καταλύτης που πυροδοτεί τις εξελίξεις.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να καταγράφουν θετικές επιδόσεις κατά τους πρώτους μήνες του 2026, διατηρώντας ισχυρή κερδοφορία και υψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.

Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και την αβεβαιότητα συνέβαλε στη διατήρηση της ευρωστίας του συστήματος, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών βελτιώθηκε περαιτέρω, μειώνοντας την απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αναφορικά με την πορεία της χώρας, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι η πολιτική σταθερότητα, οι μεταρρυθμίσεις και η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή βάση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ Γιώργος Ζανιάς τόνισε ότι το τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία έχουν αφήσει οριστικά πίσω την κρίση και έχουν ανέβει πολλά σκαλοπάτια αξιοπιστίας, με τις ελληνικές ιστορίες επιτυχίας να δίνουν πλέον τον τόνο στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Ο κ. Ζανιάς εξήγησε ότι οι επώδυνες κρίσεις της προηγούμενης δεκαπενταετίας αξιοποιήθηκαν τελικά για τη βαθιά αναδιάρθρωση της χώρας και του τραπεζικού τομέα, χάρη στην επίμονη προσπάθεια ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας που κατάφερε να γυρίσει σελίδα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ζανιάς στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των μελών της Ένωσης, επισημαίνοντας ότι ο τραπεζικός τομέας ανταποκρίνεται έμπρακτα στον κοινωνικό του ρόλο.

Από το 2019 έως σήμερα, οι κοινωνικές δράσεις των ελληνικών τραπεζών ανήλθαν στα 900 εκατομμύρια ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 400 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται σταδιακά από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για την ανακαίνιση χιλιάδων δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Παράλληλα, οι τράπεζες στάθηκαν στο πλευρό της κοινωνίας σε κρίσιμες στιγμές, όπως η θεομηνία στη Θεσσαλία, η μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές κατά την πανδημία, η στήριξη 440.000 συνεπών δανειοληπτών στεγαστικών δανείων κατά την περίοδο ανόδου των επιτοκίων από τον Μάιο του 2023 έως τον Μάιο του 2025, η ενίσχυση του ιστορικού Ζωγραφείου Σχολείου στην Κωνσταντινούπολη και η χρηματοδότηση αεροδιακομιδών ασθενών για το Υπουργείο Υγείας κατά τους θερινούς μήνες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΕΕΤ σημείωσε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, η ελληνική οικονομία έχει ακόμη δρόμο να καλύψει για να επουλώσει πλήρως τις πληγές του παρελθόντος.

Σε αυτή την προσπάθεια, το τραπεζικό σύστημα παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για μια αναπτυξιακή τροχιά που θα εξαλείψει τα τελευταία κατάλοιπα της κρίσης και θα οδηγήσει τη χώρα σε πλήρη σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.