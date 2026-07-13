Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση κατά 11% το δεύτερο τρίμηνο, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδό τους για τη συγκεκριμένη περίοδο από το 2013.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Counterpoint Research, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην παρατεταμένη έλλειψη τσιπ μνήμης, η οποία οδήγησε σε άνοδο των τιμών των κινητών τηλεφώνων και, κατ’ επέκταση, σε συμπίεση της καταναλωτικής ζήτησης.

Οι προμηθευτές τσιπ μνήμης συνέχισαν να αυξάνουν τις τιμές τους, καθώς έδωσαν σαφή προτεραιότητα στους πελάτες που αναπτύσσουν κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI data centers), αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τον κλάδο των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

Η συγκεκριμένη στρατηγική ανάγκασε τους κατασκευαστές smartphones να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων στους αγοραστές, προχωρώντας σε ανατιμήσεις που επηρέασαν κυρίως τα μοντέλα εισαγωγικής και μεσαίας κατηγορίας τιμής.

Η εικόνα των μεγάλων κατασκευαστών και τα μερίδια αγοράς

Μέσα σε αυτό το πιεσμένο περιβάλλον, οι κορυφαίοι παίκτες της αγοράς εμφάνισαν διαφορετικές αντοχές, με τις premium συσκευές να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα:

Samsung: Ανέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως, αποσπώντας μερίδιο αγοράς 24%.

Η εταιρεία ευνοήθηκε από τις ισχυρές πωλήσεις της νέας ναυαρχίδας της, Galaxy S26, την καλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων στην αγορά, καθώς και από την απόφασή της να περιορίσει τις αυξήσεις τιμών σε κομβικές αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ινδία και η Μέση Ανατολή.

Apple: Κινήθηκε κόντρα στο γενικό πτωτικό ρεύμα, σημειώνοντας αύξηση 3% στις αποστολές της. Με αυτόν τον τρόπο, το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της Apple σκαρφάλωσε στο επίπεδο-ρεκόρ του 20% για το συγκεκριμένο τρίμηνο.

Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στη σταθερή ζήτηση για την premium σειρά iPhone και στην απόφαση της εταιρείας να διατηρήσει προσωρινά αμετάβλητες τις τιμές της, αν και οι αναλυτές προειδοποιούν για επερχόμενες αυξήσεις τους επόμενους μήνες.

Xiaomi, Oppo και Vivo: Οι τρεις αυτοί κατασκευαστές βρέθηκαν στη δυσμενέστερη θέση, καταγράφοντας τις πιο απότομες μειώσεις στις αποστολές τους ανάμεσα στην πρώτη πεντάδα της αγοράς.

Η υποχώρηση αυτή αντανακλά τη μεγάλη έκθεσή τους στις κατηγορίες χαμηλού και μεσαίου κόστους, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από τις ανατιμήσεις των εξαρτημάτων.