Σε ιστορικό χαμηλό για τον μήνα Μάιο υποχώρησε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2026, αποτυπώνοντας τη σοβαρότερη ετήσια υποχώρηση των τελευταίων ετών.

Τάσεις και Μεταβολές Ανεργίας

Ετήσια Μεταβολή (Μάιος 2026 vs Μάιος 2025): Μείωση κατά 80.324 άτομα (-10,8%).

Μηνιαία Μεταβολή (Μάιος 2026 vs Απρίλιος 2026): Μείωση κατά 76.943 άτομα (-10,4%).

Προφίλ Εγγεγραμμένων Ανέργων (Σύνολο: 660.682)

Τα δημογραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Διάρκεια Ανεργίας & Φύλο

Μακροχρόνια Ανεργία (≥ 12 μήνες): 373.042 άτομα (56,5%)

Βραχυχρόνια Ανεργία (< 12 μήνες): 287.640 άτομα (43,5%)

Άνδρες: 218.698 άτομα (33,1%)

Γυναίκες: 441.984 άτομα (66,9%)

Πρωταθλητές σε Ηλικία, Εκπαίδευση και Περιφέρεια

Ηλικιακή ομάδα αιχμής (30-44 ετών): Συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό με 185.722 άτομα (28,1%).

Κυρίαρχο εκπαιδευτικό επίπεδο: Η Δευτεροβάθμια (και μεταδευτεροβάθμια) εκπαίδευση με 315.685 άτομα (47,8%).

Γεωγραφική κατανομή: Η Περιφέρεια Αττικής (226.352 άτομα / 34,3%) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (134.219 άτομα / 20,3%) καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά.

Στατιστικά Επιδιοτούμενων Ανέργων (Σύνολο: 110.856)

Ο αριθμός των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του Μαΐου 2026 ανήλθε σε 110.856 άτομα, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση τόσο σε ετήσια βάση (-12,5% ή -15.877 άτομα) όσο και σε μηνιαία βάση (-31,8% ή -51.626 άτομα) λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

ναφορικά με τη σύνθεση των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Μάιο 2026, η συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων ανήκει στην κατηγορία των κοινών ανέργων, οι οποίοι ανέρχονται σε 90.876 άτομα, αποτελώντας το 82% του συνόλου.

Ακολουθούν οι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων που φτάνουν τα 16.296 άτομα (ποσοστό 14,7%), αποτυπώνοντας τη μετάβαση προς την καλοκαιρινή περίοδο.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με τους οικοδόμους να αριθμούν 1.939 άτομα (1,7%) και τους λοιπούς εποχικούς, κυρίως του αγροτικού τομέα, να ανέρχονται σε 1.392 άτομα (1,3%).

Τέλος, το ψηφιδωτό των δικαιούχων συμπληρώνουν 285 εκπαιδευτικοί (0,3%) και 68 άτομα που εντάσσονται σε λοιπές ειδικές κατηγορίες επιδοτούμενων (0,1%).