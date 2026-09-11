Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το συμβολικό όριο των 6 δολαρίων και φτάνοντας στα 6,06 δολάρια ανά γαλόνι (3,78 λίτρα), σύμφωνα με τα στοιχεία της American Automobile Association (AAA).

Η αλματώδης αυτή αύξηση τροφοδοτείται από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, καθώς και τα πλήγματα της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της Global Risk Management, Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν πλήξει σοβαρά τις πετρελαϊκές υποδομές και τη δραστηριότητα των διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας αισθητά τις εξαγωγές από τον Πέρσικο Κόλπο.

Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις ώθησαν τη Μόσχα να παρατείνει την αναστολή των εξαγωγών ντίζελ, εντείνοντας το έλλειμμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.

Από την πλευρά της, η αμερικανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ενέργεια (EIA) προειδοποιεί ότι τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τιμές θα διατηρηθούν αυξημένες το επόμενο διάστημα.

Το κύμα ακρίβειας στα καύσιμα προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς πολίτες και αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις κρίσιμες ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για την ανανέωση του ενός τρίτου των εδρών της Γερουσίας και του συνόλου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στο πολιτικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφει τα βέλη του κατά του Ιράν, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί σκοπίμως να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα προκαλώντας τεχνητή ανατίμηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.