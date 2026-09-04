Στο ιστορικό υψηλό των 5,85 δολαρίων ανά γαλόνι (περίπου 3,8 λίτρα) έφτασε η μέση τιμή του πετρελαίου ντίζελ στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022 που είχε διαμορφωθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τα στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA) αποτυπώνουν το μέγεθος των πιέσεων που δέχεται η αμερικανική οικονομία, καθώς το ντίζελ αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για τα φορτηγά μεταφορών, τις αμαξοστοιχίες και τα τρακτέρ στον αγροτικό τομέα.

Η αλματώδης αυτή αύξηση πυροδοτήθηκε από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, μιας στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας αρτηρίας από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, προκάλεσε σοβαρό έλλειμμα στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατακόρυφη άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Παράλληλα, αυξητική τάση καταγράφεται και στη μέση τιμή της βενζίνης, η οποία σκαρφάλωσε στα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι, παραμένοντας πάντως χαμηλότερα από το δικό της ιστορικό ρεκόρ των 5,02-5,05 δολαρίων που είχε σημειωθεί το 2022.

Το κύμα ακρίβειας στα καύσιμα προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στην αμερικανική κοινή γνώμη, επιβαρύνοντας το κόστος μεταφοράς αγαθών και ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στα καταστήματα λιανικής.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου και οι οικονομικές του επιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας εκδηλώνονται λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.