Σε κλίμα ιστορικών επιδόσεων και γεωπολιτικής διεύρυνσης πραγματοποιήθηκε η 14η ετήσια συνεδρίαση του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Στη συνεδρίαση προήδρευσε για πρώτη φορά, υπό τη νέα του ιδιότητα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος, ως πρόεδρος του Eurogroup, κατέχει ex officio και την προεδρία του ESM.

Η φετινή σύνοδος συνέπεσε με μια εξαιρετικά θετική οικονομική συγκυρία για τον Οργανισμό, αλλά και με μια ιστορική στιγμή για τη ζώνη του ευρώ, καθώς η Βουλγαρία ολοκληρώνει την ενσωμάτωσή της στους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.

Κέρδη-ρεκόρ 2 Δισ. Ευρώ και η είσοδος της Βουλγαρίας

Ο Γενικός Διευθυντής του ESM, Πιερ Γκραμένια, παρουσίασε τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα του Μηχανισμού, υπογραμμίζοντας ότι η θωράκιση της Ευρωζώνης είναι ισχυρότερη από ποτέ:

Οικονομικά Αποτελέσματα: Τα ετήσια κέρδη του ESM προσεγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του θεσμού και ενισχύοντας την κεφαλαιακή του ανθεκτικότητα απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

Η ένταξη της Βουλγαρίας: Μετά την επίσημη είσοδό της στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, η Βουλγαρία αναμένεται εντός του Ιουνίου να αποτελέσει και πλήρες μέλος του ESM, αποκτώντας έτσι την απαραίτητη χρηματοπιστωτική «ασφαλιστική δικλείδα».

Ο καθοριστικός ρόλος του ESM στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων, αναδείχθηκε η ιδιαίτερη σημασία που έχει ο ESM για την ελληνική οικονομία, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο επίσημο πιστωτή της χώρας.

Στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος (2015-2018), ο ESM χορήγησε στην Ελλάδα δάνεια ύψους 61,9 δισ. ευρώ. Σήμερα, μαζί με το EFSF, οι δύο μηχανισμοί κατέχουν περισσότερο από το μισό του ελληνικού δημόσιου χρέους, προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και πολύ μακρινές λήξεις που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την πορεία της Ελλάδας ως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας «όταν η ευρωπαϊκή στήριξη συναντά την εθνική αποφασιστικότητα για την υπέρβαση μιας κρίσης», σημειώνοντας ότι η χώρα επέστρεψε με αξιώσεις στις διεθνείς αγορές.

Το «καρφί» για την Ιταλία και η αναθεωρημένη συνθήκη

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την άρνηση της Ιταλίας να κυρώσει την αναθεωρημένη Συνθήκη του ESM —γεγονός που προκαλεί συζητήσεις για την αξιοπιστία του Μηχανισμού— ο κ. Πιερρακάκης κράτησε σαφείς αποστάσεις, αφήνοντας ωστόσο αιχμές.

Αναγνώρισε ότι η επικύρωση αποτελεί εσωτερικό ζήτημα της Ρώμης και του ιταλικού κοινοβουλίου.

Ωστόσο, χαρακτήρισε τη στάση της Ιταλίας ως μια χαμένη ευκαιρία για την περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωζώνης.

Τέλος,διαβεβαίωσε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι υπεραρκετό ώστε ο ESM να επιτελεί στο ακέραιο τον ρόλο του ως εγγυητής της σταθερότητας τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.