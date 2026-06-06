Μέχρι τις 3 Ιουλίου αποφάσισε να επεκτείνει η κυβέρνηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, το μέτρο της μείωσης των φόρων στα καύσιμα, προχωρώντας ωστόσο στον περιορισμό του. Συγκεκριμένα, η ελάφρυνση διαμορφώνεται πλέον στα 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, τόσο για τη βενζίνη, όσο και για το πετρέλαιο κίνησης.

Το κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης ανέρχεται περίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τα πλεονάζοντα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

Η απόφαση της Ρώμης να συρρικνώσει το μέγεθος της φορολογικής ελάφρυνσης προκάλεσε την άμεση αντίδραση των ιταλικών ενώσεων καταναλωτών.

Οι ενώσεις άσκησαν δριμεία κριτική στο οικονομικό επιτελείο, επισημαίνοντας ότι ο περιορισμός της έκπτωσης στη βενζίνη και το ντίζελ κίνησης είναι ανεπαρκής, τη στιγμή που οι τιμές των καυσίμων στην αγορά συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.