Στο 3,1% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το δημόσιο έλλειμμα της Ιταλίας το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας (Istat).

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί την Ιταλία εντός της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, την οποία είχε ενεργοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο χρόνια νωρίτερα.

Η μέτρηση αυτή κινήθηκε υψηλότερα από τις προβλέψεις του ιταλικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εκτιμούσε ότι το έλλειμμα θα μπορούσε να περιοριστεί στο 2,9%.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, εξέφρασε τη θλίψη του για το τελικό αποτέλεσμα, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή περιορίζει αισθητά τους ελιγμούς της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι —ιδίως όσον αφορά ενδεχόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις— ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2027.

Σε δηλώσεις της στη δημόσια τηλεόραση Rai, η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τη λύπη της, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνησή της πέτυχε να μειώσει το έλλειμμα από το 8,1% στο 3,08%, φτάνοντας πολύ κοντά στον στόχο για πρόωρη έξοδο από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Παράλληλα, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Istat αναθεώρησε προς το καλύτερο τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη του 2024, διερωτώμενη αν τελικά υποτιμώνται από λάθος εκτιμήσεις οι Ιταλοί ή η κυβέρνησή της.