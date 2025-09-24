Οι μεγάλες επενδύσεις real estate για logistics καθώς και οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί περαιτέρω και πιο γρήγορα ο κλάδος των υποδομών logistics στην Ελλάδα συζητήθηκαν στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, που λαμβάνει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

Π. Καρπάθιος, Διευθύνων Σύμβουλος, KARPATHIOS DEVELOPMENT: Το 2024 στη χώρα επενδύθηκαν 500 εκατ. ευρώ στο real estate logistics

Το 2024 στην Ελλάδα επενδύθηκαν 500 εκατ. ευρώ στο real estate logistics, σύμφωνα με τον Πάνο Καρπάθιο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της KARPATHIOS DEVELOPMENT.

Όπως εκτίμησε, ο εν λόγω αριθμός είναι μικρός εν συγκρίσει με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται συνολικά στην Ευρώπη και που αναμένεται να αγγίξουν τα 180 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος στη διαμόρφωση του ανταγωνισμού και την ύπαρξη ευκαιριών στον real estate logistics και των μεγάλων ακινήτων, ο κ. Καρπάθιος αναφέρθηκε στους θεσμικούς επενδυτές, που όπως είπε «αποτελούν ευκαιρία και πρόσκληση για τον κλάδο, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στρατηγικά».

Η ύπαρξή τους στην αγορά εκτίμησε ότι θα εντείνει τον ανταγωνισμό, «με τους developers να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ακινήτων σε ζητήματα όπως η βιωσιμότητα, η τεχνολογία, οι αυτοματισμοί, το ESG, η κατανάλωση ενέργειας κ.ά.».

Όσον αφορά την ύπαρξη κινήτρων σε περιοχές με μεγάλη ανάπτυξη και έλλειψη υποδομών, όπου υπάρχει χαμηλή διαθεσιμότητα χώρων, ο κ. Καρπάθιος αναφέρθηκε στην:

· Απλοποίηση χωροταξικών διαδικασιών

· Ενίσχυση υποδομών και επενδύσεις σε οδικά δίκτυα, λιμάνια

· Βιωσιμότητα (φορολογικές ελαφρύνσεις)

· Συνέργεια Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (cluster logistics)

Καταλήγοντας, διέβλεψε ότι η έλλειψη μεγάλων διαθέσιμων οικοπέδων δεν θα οδηγήσει σύντομα σε αναπτύξεις ακινήτων εκτός του παραδοσιακού άξονα Ελευσίνας – Ασπροπύργου.

Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης, Chief Property Investment Officer, Premia Properties: όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχουν επενδύσεις

Ο Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης, Chief Property Investment Officer, Premia Properties υπογράμμισε ότι οι συνθήκες κόστους στον κλάδο των logistics έχουν αλλάξει σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, με εκτόξευση του κόστους κατασκευής κι αύξηση των ενοικίων. Δεν έχει αυξηθεί όμως παράλογα, καθώς οι τιμές προσαρμόζονται στη ζήτηση.

«Όσο υπάρχει ζήτηση θα υπάρχουν επενδύσεις, ανάλογα με την κερδοφορία που αναζητά η κάθε εταιρεία» είπε ο κ. Πεχλιβανίδης.

Τόνισε ότι ακόμα η κατάσταση είναι καλή στην αγορά και υπάρχει περιθώριο για κερδοφορία στον κλάδο των logistics.

Όσον αφορά στην παρουσία Premia Properties στον κλάδο των logistics, ο κ. Πεχλιβανίδης σημείωσε πως η εταιρία μπήκαμε πρώτη στην αγορά, μεγαλώνοντας το χαρτοφυλάκιο αρκετά και από νωρίς.

«Διαφέρουμε από κάποιες από τις υπόλοιπες ΑΕΕΑΠ, γιατί είμαστε καθαρόαιμοι επενδυτές, δεν συνδυάζουμε την επένδυση με τη λειτουργία» είπε ο κ. Πεχλιβανίδης. Συμπλήρωσε ότι πέρα από τα logistics, η εταιρία ασχολείται με διαφόρων ειδών ακίνητα.

Θρασύβουλος Μακιός, CEO, OB Streem: οι μεγάλες επενδύσεις logistics περιμένουν το σιδηρόδρομο

O Θρασύβουλος Μακιός, CEO, OB Streem, μιλώντας για τις μεγάλες επενδύσεις στο real estate logistics σε Αττική και Θεσσαλονίκη δήλωσε ότι μια πρόκληση στις υποδομές της χώρας μας είναι ο σιδηρόδρομος.

«Στο οδικό δίκτυο οι υποδομές ολοκληρώνονται. Ο σιδηρόδρομος είναι αυτός που περιμένουμε χρόνια να ολοκληρωθεί, αλλά με το δυστύχημα των Τεμπών και το φαινόμενο Daniel, αυτό καθυστέρησε ακόμα περισσότερο. Αναγκαστικά, λοιπόν, ο σιδηρόδρομος αποτελεί ένα πρόβλημα», εξήγησε.

Σχολιάζοντας τις υποδομές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο Θρασύβουλος Μακιός είπε πως: «Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ένα λιμάνι ενδοχώρας που εκ των πραγμάτων δε θα αλλάξει τον γεωπολιτικό χάρτη των logistics της περιοχής.

Αυτό που θα έλεγε κανείς πως λείπει από τις υποδομές είναι τα μεγάλα logistics parks. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερα κέντρα, ώστε να μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας και να γίνουμε με αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικοί. Έτσι θα προσελκύσουμε ευκολότερα και διεθνείς ροές. Αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για να γίνει αλλά είναι σίγουρα πολύ ωφέλιμο».

Τέλος, ο κ. Μακιός αναφέρθηκε στη στρατηγική της OB Streem και στον ρόλο που παίζει η Ελλάδα στον γεωπολιτικό χάρτη των logistics στην Ευρώπη. «Η χώρα μας είναι η πύλη για την κεντρική Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να είμαστε ο άξονας που θα ενώνει τον Πειραιά με την κεντρική Ευρώπη.

Σήμερα δραστηριοποιούμαστε, εκτός από την Ελλάδα, και στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Σερβία και στην Ουγγαρία, μέσω της οποίας «ακουμπάμε» και τη δυτική Ευρώπη. Από εδώ και πέρα η ανάπτυξή μας θα έρθει με την ενδυνάμωσή μας σε όλες αυτές τις χώρες αλλά και φυσικά μέσω της Ελλάδας», κατέληξε.

Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής, Trade Estates ΑΕΑΑΠ: ολοκληρώνεται έως τέλος του 2025 το νέο mega logistics center για την IKEA – Ζήτημα η έλλειψη μεγάλων εκτάσεων γης για μεγάλες αναπτύξεις

Για τη μεγάλη επένδυση InterIKEA στο κλάδο των logistics, το οποίο θα αναπτυχθεί στον Ασπρόπυργο μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής, Trade Estates ΑΕΑΑΠ, Δημήτρης Παπούλης

Επισήμανε πως πρόκειται για μία σημαντική επένδυση, η οποία θα τροφοδοτεί τα γειτονικά κράτη, ενώ ανοίγει την πόρτα για τα μεγάλα logistics center στη χώρα μας.

Από τον Ιανουάριο του 2024, που παρουσιάστηκε ως στρατηγική επένδυση, έως και σήμερα οι εργασίες κατασκευής έχουν προχωρήσει και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους.

Η λειτουργία του αναμένεται εντός του 2026 και εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι αδειοδοτικές διαδικασίες.

Πρόσθεσε πως η επένδυση αυτή θα αποτέλεσε ένα ισχυρό σημείο για τη χώρα μας όσον αφορά το χάρτη των logistics. Ωστόσο, για να καταφέρει η Ελλάδα να φτάσει τα μεγέθη μεγάλων αγορών, όπως η Ρουμανία πρέπει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη των μεγάλων αναπτύξεων και για αυτό θα χρειαστεί να εντοπιστούν μεγάλες εκτάσεις γης.

Σχετικά με την επίδραση των δασμών στην αγορά των logistics, παρατήρησε πως αυτό που θα γίνει απαραίτητο είναι οι επενδύσεις του κλάδου να συνδυάζουν δυνατότητες αποθήκευσης και συναρμολόγησης σε μεγάλα κέντρα άνω των 100.000 τμ. Για αυτό το λόγο θεωρεί και πως το InterIKEA θα δημιουργήσει υπεραξία για την ελληνική οικονομία.

Για το έτερο μεγάλο logistics center στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή το πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη ανέφερε πως έχει δημιουργηθεί μία ισχυρή συμμαχία με τους ομίλους AKTOR και Goldair λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά.

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματά του που το καθιστούν ελκυστική επένδυση ο κ. Παπούλιας ανέφερε το γεγονός ότι απέχει 9 και 6 χλμ αντίστοιχα από το λιμάνι και το σιδηρόδρομο της Θεσσαλονίκης.

Εκτίμησε, δε, πως μπορούν να αναπτυχθούν κτίρια έκτασης 350.000 τμ και οι επενδύσεις θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. Euro. και πρόσθεσε ότι μπορούν να προστεθούν και άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές του αγροτικού τομέα.

Γενικότερα για την αγορά των logistics ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: τη γεωγραφική της θέση και την επιστροφή στη σταθερότητα. Επιπλέον, χαρακτήρισε ως απαραίτητο να υπάρξει σχεδιασμός για την εύρεση εκτάσεων, τη βελτίωση των υποδομών, την προσέλκυση προσωπικού και το ζήτημα της ενέργειας.