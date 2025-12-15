Αποστολή 20 κορυφαίων στελεχών από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις λιανικής, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ) βρέθηκε στις Βρυξέλλες με στόχο να αναδείξει τα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ανοίγοντας το διάλογο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αποστολή είχε τριπλό σκοπό:

(α)να παρουσιάσει στα ευρωπαϊκά όργανα τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λιανικής στην Ελλάδα,

(β) να καταθέσει τις προτάσεις του ΣΕΛΠΕ,

(γ) να ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διάλογο για την ενιαία αγορά και την τελωνειακή μεταρρύθμιση.

Κατά την παραμονή της στις Βρυξέλλες, η ελληνική αντιπροσωπεία του ΣΕΛΠΕ εκπροσώπησε ενιαία τη φωνή του κλάδου σε μια περίοδο που το λιανεμπόριο βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλων αλλαγών: η εκρηκτική άνοδος των ασιατικών marketplaces, η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, η ανισοβαρής εφαρμογή της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η πίεση που δέχονται οι επιχειρήσεις από υπερβολικό κανονιστικό βάρος.

Με την υποστήριξη του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα, ο ΣΕΛΠΕ συνδιοργάνωσε roundtable με βασικό θέμα «Challenges and opportunities for a thriving retail sector in Greece and the EU» με τη συμμετοχή του εισηγητή της τελωνειακής μεταρρύθμισης, Ολλανδού ευρωβουλευτή Dirk Gotink, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεφαλής των σημαντικότερων ευρωπαϊκών οργανώσεων λιανεμπορίου και εκπροσώπων θεσμών και ειδικών υπηρεσιών της ΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ Κώστας Γεράρδος, έθεσε τρεις βασικές προκλήσεις: «Την άνιση αντιμετώπιση μεταξύ των ραγδαία αναπτυσσόμενων ασιατικών marketplaces και του υγιούς ευρωπαϊκού retail, τον υπερβολικό αριθμό νομοθετήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που «πνίγει» τις επιχειρήσεις και αυξάνει τις τιμές στον Ευρωπαίο καταναλωτή και την ελαστικότητα της εφαρμογής των νόμων από κάθε μέλος κράτος, πράγμα που αναιρεί το raison d’etre της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς».

«Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε ως λιανεμπόριο δεν είναι μόνο εθνικά, είναι ευρωπαϊκά. Και απαιτούν και ευρωπαϊκές λύσεις», ανέφερε.

Όπως ανέφερε σε τοποθέτησή του ο Κώστας Γεράρδος:

«Βάσει της έρευνας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Παιχνιδιών Toys Industry of Europe, το 96% των παιχνιδιών που αγοράστηκαν από ασιατικές πλατφόρμες και πέρασαν από έλεγχο δεν πληρούσαν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας».

«Τα ασιατικά marketplaces έχουν πλέον φτάσει να αποτελούν το 20% του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου, τη στιγμή που δεν τηρούν τους νόμους περί προστασίας καταναλωτή, δεν φέρουν τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά, δεν απασχολούν Έλληνες εργαζόμενους και δεν πληρώνουν φόρους και δασμούς. Δημιουργείται έτσι ένα παράλληλο σύστημα εμπορίου, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς ελέγχους, χωρίς κανόνες και χωρίς εγχώριους εργαζόμενους, το οποίο σε βάθος χρόνου θα διαλύσει το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο και, κατά συνέπεια, θα πλήξει την ευρωπαϊκή οικονομία».

«Κάθε ευρωπαϊκός κανονισμός προσθέτει εμφανή και αφανή κόστη λειτουργίας σε εταιρείες που λειτουργούν με μέση καθαρή κερδοφορία μικρότερη του 1,5%. Κάθε νέος κανονισμός επιβαρύνει γραμμικά το κόστος λειτουργίας και τελικά τις τιμές».

Οι «κόκκινες ζώνες» που έθεσε ο ΣΕΛΠΕ:

– Ασιατικά marketplaces: το 80% των Ελλήνων καταναλωτών έχει αγοράσει από τέτοιες πλατφόρμες, με μεγάλο μέρος της online δαπάνης να κατευθύνεται σε Temu και Shein.

– Υπερ-ρύθμιση: νέο κύμα κανονισμών αυξάνει κόστος και γραφειοκρατία για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

– Άνιση εφαρμογή: «όταν η ίδια οδηγία εφαρμόζεται διαφορετικά σε 27 χώρες, δεν έχουμε ενιαία αγορά».

Στο τελευταίο μέρος της τοποθέτησής του, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για την προστασία της ενιαίας αγοράς, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση ίσων όρων λειτουργίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο ΣΕΛΠΕ παρουσίασε δύο κεντρικές ευρωπαϊκές προτάσεις:

– EU Retail Monitor, ένας μόνιμος ευρωπαϊκός μηχανισμός που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις επιπτώσεις των πολιτικών στο λιανεμπόριο, θα εντοπίζει στρεβλώσεις και θα διασφαλίζει συνθήκες fair play.

– Retail Innovation & Compliance Hub, με:

– υποχρεωτικό οικονομικό φορέα (economic operator) εντός ΕΕ,

– προ-καταχώριση πιστοποιήσεων πριν την είσοδο προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά,

– ενιαίο ευρωπαϊκό data hub ιχνηλασιμότητας,

– πίεση για κατάργηση του κανόνα de minimis και ενίσχυση των τελωνειακών μηχανισμών.