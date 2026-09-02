Δριμεία κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική άσκησε ο Κώστας Τσουκαλάς, καταγγέλλοντας ότι οι ανακοινωθείσες μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά είναι ετεροχρονισμένες και εικονικές, καθώς είχαν προηγηθεί αδικαιολόγητες αυξήσεις έως και 35% κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στα ζητήματα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη φορολόγηση των υπερκερδών, αλλά και στη στάση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων.

Σχετικά με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, υποστήριξε ότι ενώ υπήρχε συμφωνία για πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, η αγορά αφέθηκε ανεξέλεγκτη, οδηγώντας σε «ράλι ανατιμήσεων».

Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως σαμπουάν που από 2,43 ευρώ τον Ιούλιο έφτασε στα 3,54 ευρώ στα τέλη Αυγούστου και διαμορφώθηκε χθες στα 3,25 ευρώ, παραμένοντας αισθητά ακριβότερο από τον Ιούλιο.

Αντίστοιχα, στον φυσικό χυμό πορτοκάλι, παρά την ανακοινωθείσα μείωση 11%, η τιμή αυξήθηκε από τα 3,14 ευρώ τον Ιούλιο στα 4,50 ευρώ τον Αύγουστο και κατέληξε στα 4,05 ευρώ (συνολική αύξηση 29%), ενώ σε γνωστή μάρκα κοτομπουκιών η τιμή αυξήθηκε από τα 5,59 ευρώ στα 7,07 ευρώ.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι δεν υφίσταται ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επικαλείται αόριστους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Για τη φορολόγηση των υπερκερδών διευκρίνισε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει έναν μόνιμο ελεγκτικό μηχανισμό που θα παρεμβαίνει όποτε καταγράφονται «ουρανοκατέβατα» κέρδη και όχι μόνιμη φορολογική επιβάρυνση.

Τέλος, σχολιάζοντας τη πολιτική αντιπαράθεση, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ διεξάγει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εξέφρασε τη λυπηρία του για τις επιθέσεις που δέχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για συγκλίσεις μεταξύ των δύο κομμάτων σε κρίσιμα ζητήματα όπως τα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η εξωτερική πολιτική.