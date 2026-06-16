Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 389.339 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποίησε για την πάταξη της αισχροκέρδειας και την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται στη συνεχή επιχειρησιακή δράση της Αρχής με σκοπό την προστασία των καταναλωτών, την αποτροπή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη διασφάλιση της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά.

Το μεγαλύτερο βάρος των κυρώσεων αφορά γνωστή βιομηχανία τροφίμων.

Συγκεκριμένα, στην εταιρεία ΤΟΤΤΙS BINGO ΑΕΒΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 309.339 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 33 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων.

Όπως διευκρινίζει η Αρχή, οι συγκεκριμένες παραβάσεις εντοπίστηκαν κατά το διάστημα από τις 13 Μαρτίου, έως τις 3 Απριλίου 2026, και έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία για τη συγκράτηση των τιμών.

Παράλληλα με το μέτωπο της ακρίβειας, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατάφεραν σοβαρό πλήγμα και στο παραεμπόριο. Σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στον Δήμο Δάφνης, οι ελεγκτές εντόπισαν, κατάσχεσαν και οδήγησαν προς καταστροφή 6.341 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ μεγάλων οίκων.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην επιχείρηση επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 80.000 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι αξιοποιεί καθημερινά καταγγελίες, πληροφορίες και εξελιγμένα εργαλεία ελέγχου, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παρεμβαίνει αμέσως όπου διαπιστώνονται πρακτικές που θίγουν το εισόδημα του πολίτη ή νοθεύουν την αγορά.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, η προστασία του καταναλωτή είναι αδιαπραγμάτευτη και αφορά κάθε πτυχή της αγοράς, από τον έλεγχο των τιμών και τη διαφάνεια, έως την αυθεντικότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.