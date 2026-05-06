Βαρύ διοικητικό πρόστιμο, που αγγίζει τις 512.551 ευρώ, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς στην εταιρεία KAFEA TERRA, έπειτα από εντατική έρευνα στον κλάδο του καφέ.

Τα βασικά σημεία της παράβασης αφορούν υπέρβαση του νόμιμου ορίου στο περιθώριο μικτού κέρδους.

Η παράβαση δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά εντοπίστηκε σε 98 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων την περίοδο από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026.

Όπως ξεκαθαρίζει η Αρχή, οι έλεγχοι στην αγορά όχι μόνο δεν σταματούν εδώ, αλλά κλιμακώνονται.

Αυτή τη στιγμή εξετάζεται πλήθος άλλων φακέλων, με τις επόμενες αποφάσεις για επιβολή κυρώσεων να αναμένονται στο αμέσως προσεχές διάστημα.