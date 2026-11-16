Η παγκόσμια οικονομία «στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη», προειδοποίησε τη Δευτέρα η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική εξάρτηση από τον συγκεκριμένο κλάδο θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Μιλώντας στο δίκτυο CNBC στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στις Φιλιππίνες, υπογράμμισε πως μια ξαφνική κάμψη της επενδυτικής εμπιστοσύνης και η απόσυρση κεφαλαίων από τον τομέα, θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν αισθητά την οικονομική ανάπτυξη.

«Έχουμε μια παγκόσμια οικονομία που στηρίζεται σε ένα πόδι, το πόδι της τεχνητής νοημοσύνης. Αν αυτό το πόδι ταλαντευτεί, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυκλική χρηματοδότηση και ο κλυδωνισμός της Nvidia

Στο μικροσκόπιο του ΔΝΤ βρίσκεται η ραγδαία αύξηση της κυκλικής χρηματοδότησης μεταξύ εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης — ενός μηχανισμού όπου τα κεφάλαια που επενδύονται σε μια εταιρεία επιστρέφουν τελικά στον επενδυτή μέσω παραγγελιών αγοράς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ταμείου, οι συναλλαγές αυτού του τύπου έχουν ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, με περίπου τα δύο τρίτα του ποσού να χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού. Όπως σχολίασε η Γκεοργκίεβα, αν και το ποσό δεν είναι τεράστιο σε απόλυτους αριθμούς, ο ρυθμός αύξησής του είναι ραγδαίος.

Στο επίκεντρο αυτών των κυκλικών ροών βρίσκεται η Nvidia, η οποία έχει απολέσει περισσότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία τον τελευταίο μήνα.

Οι αποκαλύψεις γύρω από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας μικροεπεξεργαστών, Τζένσεν Χουάνγκ —μεταξύ των οποίων και η σχέση του με μια Κινέζα φερόμενη ως ύποπτη για κατασκοπεία— πυροδότησαν μαζικές ρευστοποιήσεις σε μετοχές τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της Nvidia ως βασικού χρηματοδότη των υποδομών του κλάδου.

Ο αναλυτής της UBS, Τιμ Αρκούρι, εκτίμησε σε πρόσφατη έκθεσή του ότι μια υποχώρηση της χρηματοδότησης προς τη Nvidia θα μπορούσε εύκολα να αποσύρει 50 δισεκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα από το σύστημα, σε μια συγκυρία όπου τα υψηλά επιτόκια έχουν ήδη ακριβύνει τον εταιρικό δανεισμό.

Ευάλωτη η ανάπτυξη απέναντι σε μια διόρθωση της αγοράς

Η προειδοποίηση της επικεφαλής του ΔΝΤ διατυπώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τον βασικό πυλώνα στήριξης του παγκόσμιου εμπορίου και των επενδύσεων.

Τον Οκτώβριο, το Ταμείο αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη του 2026 στο 3,1%, ακριβώς επειδή οι μεγάλες οικονομίες βασίζονται στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης για να αντισταθμίσουν τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Παράλληλα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι περίπου το 40% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα επηρεαστεί από τη νέα τεχνολογία, ενώ η Capital Economics υπολογίζει πως έως και το 80% της πρόσφατης αύξησης των παγκόσμιων εξαγωγών συγκεντρώθηκε σε προϊόντα που συνδέονται με αυτήν.

Ωστόσο, η Γκεοργκίεβα επεσήμανε ότι ο ενθουσιασμός των επενδυτών αντανακλά προσδοκίες που υπερβαίνουν τα απτά αποτελέσματα που έχει αποδείξει μέχρι στιγμής η τεχνολογία, καθιστώντας αναγκαίες ορισμένες διορθώσεις στις αποτιμήσεις.

Ήδη από τον Οκτώβριο, το ΔΝΤ είχε προειδοποιήσει πως μια βραχυπρόθεσμη απογοήτευση θα μπορούσε να προκαλέσει άτακτη διόρθωση σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, εκτιμώντας ότι στο δυσμενέστερο σενάριο οι αμερικανικές μετοχές θα υποχωρούσαν κατά 20% το 2026 και η παγκόσμια παραγωγή θα διαμορφωνόταν κατά 1,1% χαμηλότερα από τη βασική πρόβλεψη έως το 2028.

Καθώς οι διεθνείς αγορές και οι εταιρείες μικροεπεξεργαστών δοκιμάζονται αυτή την εβδομάδα ενόψει των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia και της εισαγωγής της Anthropic στο χρηματιστήριο, η Γκεοργκίεβα χαρακτήρισε τις πρόσφατες διακυμάνσεις «ομαλές», συστήνοντας ωστόσο διαρκή επαγρύπνηση.