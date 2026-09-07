Ενώπιον ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χειμώνα ενδέχεται να βρεθεί η Ευρώπη, εφόσον δεν επιτευχθεί αποκλιμάκωση στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ή την Ουκρανία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εκτελεστικού Προέδρου της METLEN, Ευάγγελου Μυτιληναίου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πίεση στην παγκόσμια αγορά LNG αυξάνεται συνεχώς, φέρνοντας στη μνήμη την κρίσιμη περίοδο των τελών του 2022 και των αρχών του 2023, την ώρα που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο καταγράφουν ήδη σημαντική άνοδο.

Στο πεδίο των κρίσιμων πρώτων υλών και ειδικότερα στην αγορά γαλλίου, ο κ. Μυτιληναίος ανέδειξε το ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής της METLEN ως το κύριο στρατηγικό της πλεονέκτημα.

Το στοιχείο αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρεί ισχυρή θέση απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό, ακόμη και αν το Πεκίνο αποφασίσει να επιστρέψει δυναμικά στην αγορά.

Η παγκόσμια ετήσια ζήτηση γαλλίου διαμορφώνεται στους 1.000 τόνους περίπου, με την Κίνα να κατέχει σχεδόν το μονοπώλιο. Ωστόσο, μετά τους εξαγωγικούς περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο το 2023, μεγάλες ποσότητες αποσύρθηκαν από το εμπόριο, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση στις τιμές του μετάλλου.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της METLEN συνέκρινε τις πολιτικές στήριξης τέτοιων στρατηγικών επενδύσεων, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδεικνύουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε σχέση με τη γραφειοκρατική και πιο σύνθετη ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει το γάλλιο στις 34 κρίσιμες πρώτες ύλες —αναγνωρίζοντας τον κομβικό του ρόλο στην παραγωγή ημιαγωγών, στην αμυντική βιομηχανία και στην ενεργειακή μετάβαση— απαιτούνται δραστικότερες πρωτοβουλίες.

Όπως τόνισε καταλήγοντας, η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει ουσιαστικά την παραγωγική της βάση, προκειμένου να περιορίσει τη στρατηγική της εξάρτηση από τρίτες χώρες.