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Τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η γαλλική οικονομία υπογράμμισαν σε δηλώσεις τους Γάλλοι αξιωματούχοι στο Παρίσι, αποτυπώνοντας ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ, ανακοίνωσε ότι η οικονομική μεγέθυνση στη χώρα θα παραμείνει αναιμική το 2026, φτάνοντας μόλις το 0,5%, ενώ έκανε λόγο για «γεωπολιτικό σοκ» και μια κρίση διαρκείας που επηρεάζει καίρια τη ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ.

Στο πεδίο των δημοσιονομικών, ο κ. Λεσκίρ σημείωσε ότι τα υψηλά επιτόκια δανεισμού (4,4%) επιβαρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό με περίπου 65 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους — ποσό που υπερβαίνει τις ετήσιες κρατικές δαπάνες της Γαλλίας για την παιδεία και την άμυνα.

Παρά ταύτα, διαβεβαίωσε ότι η χώρα διατηρεί την αξιοπιστία της στις αγορές και ότι οι διεθνείς επενδυτές συνεχίζουν να εμπιστεύονται τα γαλλικά ομόλογα.

Οι βασικές προβλέψεις και τα οικονομικά μεγέθη της Γαλλίας:

  1. Ανάπτυξη ΑΕΠ: Εκτίμηση για 0,5% το 2026, με προοπτική ανόδου στο 1% το 2027, εφόσον υποχωρήσει η διεθνής αβεβαιότητα.
  2. Πληθωρισμός: Αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% το 2026 και να υποχωρήσει στο 1,8% το 2027.
  3. Δημοσιονομικό Έλλειμμα: Εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 5% του ΑΕΠ για το 2026.
  4. Κόστος Εξυπηρέτησης Χρέους: Ανέρχεται στα 65 δισ. ευρώ ετησίως με επιτόκιο 4,4%.

Από την πλευρά του, ο τέως Επίτροπος και Υπουργός Πιέρ Μοσκοβισί σκιαγράφησε επίσης μια δύσκολη εικόνα για τα δημόσια οικονομικά, αλλά ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι η Γαλλία δεν διατρέχει κίνδυνο να βρεθεί στην κατάσταση της Ελλάδας.

Όπως εξήγησε, η χώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα φερεγγυότητας ή στάσης πληρωμών, καθώς διαθέτει εκτεταμένη εγχώρια αγορά, ισχυρούς θεσμούς και υψηλή αξιοπιστία.

«Θα συνεχίσουν να μας δανείζουν και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος μείζονος σημασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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