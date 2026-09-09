Για νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα ενόψει του χειμώνα προειδοποίησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, επισημαίνοντας ότι η τιμή της βενζίνης ενδέχεται να παραμείνει επί μακρόν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου Brent προς τα 100 δολάρια, σε συνδυασμό με τις πολεμικές συγκρούσεις και την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ασκεί έντονες πιέσεις στα νοικοκυριά, τα οποία διαθέτουν χαμηλότερα εισοδήματα σε σύγκριση με χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Ειδικότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Παπαγεωργίου εκτίμησε ότι η τιμή εκκίνησης θα είναι τουλάχιστον 70% υψηλότερη σε σύγκριση με την έναρξη της προηγούμενης περιόδου, εκτός εάν υπάρξει δυναμική κυβερνητική παρέμβαση μέσω του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το φυσικό αέριο ως τη «ναυαρχίδα» των αρνητικών εξελίξεων στις τιμές της ενέργειας, σημειώνοντας ότι η αυξημένη εξάρτηση από αυτό στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών πολιτικών συμπαρασύρει ανοδικά το κόστος του ρεύματος, του πετρελαίου και των υπόλοιπων καυσίμων.