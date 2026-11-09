Η σημαντική υποχώρηση της διεθνούς τιμής του «μαύρου χρυσού» αισθητά κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι αρχίζει πλέον να αποτυπώνεται έμπρακτα στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Οι μειώσεις περνούν σταδιακά από τα διυλιστήρια στα πρατήρια, με την πτώση να είναι πιο άμεση και ορατή στην Αθήνα και στα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι τιμές σε αρκετά πρατήρια διαμορφώνονται πλέον κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Γεωπολιτική αποκλιμάκωση και βουτιά στις διεθνείς αγορές

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κατέγραψε απώλειες 13% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ανάλογη καθοδική τροχιά ακολούθησαν και τα προθεσμιακά συμβόλαια του αμερικανικού WTI, διολισθαίνοντας κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι εξελίξεις αυτές συμπαρέσυραν προς τα κάτω το σύνολο των ενεργειακών προϊόντων διεθνώς.

Το κλίμα αποκλιμάκωσης ενισχύθηκε μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επικράτηση των Δημοκρατικών, παράλληλα με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί τερματισμού των επιθέσεων στο Ιράν.

Οι προσδοκίες για εκτόνωση της γεωπολιτικής έντασης έφεραν το Brent στη ζώνη των 98 δολαρίων το βαρέλι, διαμορφώνοντας ένα σαφώς πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τους καταναλωτές.

Η εικόνα στο Παρατηρητήριο Τιμών και το πετρέλαιο θέρμανσης

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων της 8ης Νοεμβρίου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων υποχώρησε στα 2,11 ευρώ το λίτρο, από 2,128 ευρώ στην αρχή του μήνα, προσεγγίζοντας τα 2 ευρώ.

Στο πετρέλαιο κίνησης καταγράφηκε αντίστοιχη αποκλιμάκωση στα 2,139 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 2,20 ευρώ την 1η Νοεμβρίου.

Αισθητή πτώση παρατηρείται και στο πετρέλαιο θέρμανσης, του οποίου η μέση τιμή πανελλαδικά μειώθηκε στα 1,53 ευρώ ανά λίτρο από 1,566 ευρώ στις αρχές του μήνα.

Σε αρκετά πρατήρια της χώρας, μάλιστα, οι ποσότητες διατίθενται ήδη σε τιμές χαμηλότερες του 1,50 ευρώ το λίτρο, προσφέροντας ανακούφιση στα νοικοκυριά ενόψει χειμώνα.

Περιφερειακές αποκλίσεις και ταχύτερη αποκλιμάκωση στην Αττική

Παρά τη γενική πτωτική τάση, η ταχύτητα μετάβασης των μειώσεων στην αντλία παραμένει άνιση. Σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, η Ευρυτανία και η Φθιώτιδα, οι μέσες τιμές εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα 2,5 ευρώ για την αμόλυβδη και στα 2,2 ευρώ για το ντίζελ κίνησης.

Το φαινόμενο αποδίδεται στο υψηλό μεταφορικό κόστος, τους πιο αργούς ρυθμούς ανανέωσης των αποθεμάτων και τη χαμηλότερη τοπική κατανάλωση.

Αντιθέτως, στο λεκανοπέδιο της Αττικής οι μειώσεις πέρασαν πολύ πιο γρήγορα στους καταναλωτές. Ενώ οι μέσες τιμές διαμορφώθηκαν στα 2,08 ευρώ για την αμόλυβδη και στα 2,11 ευρώ για το ντίζελ, ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για φθηνότερο ανεφοδιασμό.

Ενδεικτικά, σε πρατήρια της Καλλιθέας η αμόλυβδη πωλείται από 1,89 έως 2,10 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης από 1,94 έως 2,10 ευρώ.

Αντίστοιχα στο Μαρούσι, οι τιμές της αμόλυβδης ξεκινούν από τα 1,90 ευρώ και του ντίζελ από τα 1,92 ευρώ.

Καθοριστικός παράγοντας για την τελική διαμόρφωση του κόστους παραμένουν οι επιδοτήσεις από το κράτος και τα διυλιστήρια, οι οποίες ισχύουν έως τις 15 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η επαναξιολόγησή τους βάσει των νέων διεθνών ισορροπιών.