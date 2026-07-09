Σε τροχιά νέας ανόδου αναμένεται να εισέλθουν οι τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες, με την αμόλυβδη βενζίνη να προμηνύεται ότι θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο.

Ο Πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, προειδοποίησε ότι το νέο κύμα ανατιμήσεων θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό στην εγχώρια αγορά από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές θα κινηθούν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας έως και τα 2,15 ευρώ το λίτρο.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση στις διεθνείς αγορές παραμένει ρευστή και δεν έχει παρουσιάσει ουσιαστική αποκλιμάκωση παρά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απότομες μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου συνεχίζουν να συντηρούν την πίεση στις τελικές τιμές των αντλιών.

Η ανοδική αυτή τάση αποτυπώνεται ήδη στο κόστος χονδρικής, καθώς καταγράφεται άνοδος στις τιμές των διυλιστηρίων, η οποία σταδιακά θα περάσει στην κατανάλωση.

Χαρακτηριστικά, η τιμή της βενζίνης στα διυλιστήρια αυξήθηκε από τα 78 λεπτά στα 79 με 80 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε ανάλογη αύξηση της τάξης των τριών λεπτών.

Οι λόγοι που κρατούν τις τιμές σε αυτά τα υψηλά επίπεδα εστιάζονται κυρίως στα προβλήματα που παρατηρούνται στην ομαλή διακίνηση του αργού πετρελαίου μέσω κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων, όπου πολλά δεξαμενόπλοια αναγκάζονται να πλέουν με τη συνοδεία πολεμικών πλοίων για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση λόγω της θερινής και τουριστικής περιόδου, ειδικότερα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, εντείνει την πίεση, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι οι διακυμάνσεις του βαρελιού μεταξύ 72 και 80 δολαρίων θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην επικράτεια θα κυμανθεί μεταξύ 1,95 και 2,15 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την περιοχή.

Στα νησιά η τιμή έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ, κυρίως λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους που επιβαρύνει το τελικό προϊόν κατά 14 με 15 λεπτά το λίτρο, διαμορφώνοντας ένα ακόμα πιο δύσκολο σκηνικό για τις τουριστικές περιοχές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τέλος, ο Πρόεδρος των πρατηριούχων ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τα περιθώρια κέρδους των επαγγελματιών, υπογραμμίζοντας ότι το μικτό κέρδος των πρατηρίων περιορίζεται στα 8 με 10 λεπτά ανά λίτρο.

Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που καταβάλλει ο οδηγός στην αντλία, δεν σχετίζεται με τους πρατηριούχους, καθώς περισσότερο από το 52% της τελικής τιμής των καυσίμων αποτελείται από φόρους και κρατικές επιβαρύνσεις.