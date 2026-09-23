Ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων καυσίμων, μείωση των σιδηροδρομικών φόρων και σύγκληση έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προαναγγέλλει η Σλοβακία, σε μια προσπάθεια αναχαίτισης των επιπτώσεων από τη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο, από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ πλαφόν δέκα λεπτών (0,10 ευρώ) στο κέρδος των εμπόρων λιανικής ανά λίτρο πώλησης καυσίμων.

Η Σλοβακία, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, βρίσκεται αντιμέτωπη με την αλματώδη άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, η οποία τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει στο μισό τους φόρους, που επιβαρύνουν τα ταξίδια στη δεύτερη θέση των σιδηροδρόμων.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός —ο μοναδικός ηγέτης κράτους-μέλους της ΕΕ που διατηρεί επαφές με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη ρωσική εισβολή— άσκησε δριμεία κριτική στη στάση των Βρυξελλών, κατηγορώντας την ΕΕ ότι αφήνει τα μέλη της απροστάτευτα απέναντι στην πετρελαϊκή κρίση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ΕΕ εμφανίζεται ανίκανη να ασκήσει επιρροή διεθνώς και παρακολουθεί αμήχανη το ξέσπασμα πολέμων που προκαλούν οδύνες στην οικονομία.

Παράλληλα, στηλίτευσε το γεγονός ότι ενώ αναζητούνται εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, δεν επιδεικνύεται η ίδια βούληση ούτε καν για τη σύγκληση μιας συνόδου με αντικείμενο την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα.

Για το λόγο αυτό, ο κ. Φίτσο σημείωσε ότι θα ζητήσει επίσημα την έκτακτη σύγκληση των ευρωπαϊκών οργάνων.