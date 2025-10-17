Μ. ΠΑΠ.

Ο τομέας των υπηρεσιών, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα ώθησαν ανοδικά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, το Σεπτέμβριο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,2%, ενισχυμένος σε σχέση με τον Αύγουστο που είχε κλείσει στο 2,0%.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά, στο 1,8% μαζί με την Ιταλία, πίσω από την Κύπρο που είχε μηδενικό πληθωρισμό (0,0%) και τη Γαλλία που έκλεισε στο 1,1%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι 2,4% τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), την Εσθονία (5,3%), την Κροατία και τη Σλοβακία (και οι δύο 4,6%) .

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 , ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε οκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκαπέντε

Η μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό της ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,49 %), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,58 %), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,20 %) και την ενέργεια (-0,03 %) .

Πηγή: Eurostat