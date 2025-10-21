Στην τιμή του χοιρινού κρέατος πωλούνται πλέον τα κάστανα.

Η ακρίβεια και οι παθογένειες της ελληνικής αγοράς αναδεικνύονται με ηχηρό τρόπο στην περίπτωση του κάστανου, που πλέον είναι απαγορευτικό για ευρεία κατανάλωση από τη μέση οικογένεια.

Τώρα τι εισπράττουν οι παραγωγοί; Ελάχιστα σε σχέση με την τιμή αγοράς, όπως στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα.

Η τιμή στα κάστανα τριπλασιάζεται από τη στιγμή που φεύγουν από τα χέρια των παραγωγών έως ότου φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Και στην αγορά όμως δεν υπάρχει ένα λογικό εύρος τιμής.

Ο καθένας πουλάει ανάλογα με τα κόστη του και τη θέση του στην αγορά τροφίμων.

Βεβαίως, πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά η τεράστια αγορά των Αθηνών δεν μπορεί να ωφεληθεί από την διάθεση του κάστανου απευθείας από τους παραγωγούς. Οι καστανιώνες είναι πολύ μακριά και η απόσταση δεν βοηθά για κάτι τέτοιο.

Αναλυτικά οι εφετινές τιμές:

Κάστανα: Από 0,50€ στον παραγωγό, έως και 11,49€ στον πάγκο – Οι τιμές

Τιμή παραγωγού: από 0,50€ έως 3,50€/κιλό (ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος)

Λαϊκή αγορά: 6,00€ – 7,00€/κιλό

Σούπερ μάρκετ: 6,89€ – 7,99€/κιλό

Βρασμένα, βιολογικά εισαγωγής: 19,90€ – 21,00€/κιλό (!)

Μανάβικα γειτονιάς: από 8,99€ έως 11,49€/κιλό

Για τα εισαγόμενα δεν χρειάζεται να γίνει συζήτηση. Είναι απολύτως πιο ακριβά, αφού έρχονται κυρίως από χώρες της Ευρώπης, με υψηλά κόστη παραγωγής. Μάλιστα υπάρχει και η κατηγορία των βρασμένων και αποφλοιωμένων σε βάκουμ, που επίσης ανταγωνίζονται ευθέως τα ακριβότερα μοσχαρίσια κρέατα.

Ωστόσο, η παραγωγή εφέτος είναι καλή, η ποιότητα επίσης, αν και το προϊόν υστερεί λίγο σε μέσο μέγεθος.