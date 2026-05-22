Σε τροχιά έντονης αβεβαιότητας εισήλθαν οι τουρκικές αγορές, ως απόρροια της αιφνιδιαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου της Άγκυρας να καθαιρέσει τον νυν ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP) και να επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος.

Η δικαστική αυτή παρέμβαση προκάλεσε άμεσο κύμα ρευστοποιήσεων στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο κατέγραψε ελεύθερη πτώση ύψους 6,1%, αναγκάζοντας τις αρχές να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό αυτόματης διακοπής των συναλλαγών για τη συγκράτηση των απωλειών.

Παράλληλα, η νευρικότητα μεταδόθηκε και στην αγορά των ομολόγων, όπου οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων σημείωσαν άνοδο σε όλες τις διάρκειες, ενώ το κόστος ασφάλισης έναντι αθέτησης πληρωμών (πενταετή CDS) εκτινάχθηκε κατά 12 μονάδες βάσης, φτάνοντας τις 253 μονάδες.

Προκειμένου να αναχαιτιστεί η διολίσθηση του εθνικού νομίσματος, οι κρατικές τράπεζες της χώρας εξαπέλυσαν μια μαζική επιχείρηση στήριξης της τουρκικής λίρας. Σύμφωνα με πληροφορίες από traders που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, τα κρατικά ιδρύματα διοχέτευσαν στην αγορά περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στις πρώτες ώρες από την ανακοίνωση της απόφασης, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις αναλυτών ανέβαζαν το συνολικό ποσό της παρέμβασης ακόμη και κοντά στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συντονισμένη αυτή κίνηση κατάφερε τελικά να ανακόψει τις έντονες πιέσεις, οδηγώντας σε σχετική σταθεροποίηση του νομίσματος.

Την επόμενη ημέρα του δικαστικού σοκ, η αρχική αναταραχή δείχνει να υποχωρεί εν μέρει, με τις αγορές να επιχειρούν μια πρώτη μερική ανάκαμψη.

Το χρηματιστήριο σημείωσε πρωινή άνοδο κατά 1,9%, ενώ η τουρκική λίρα εμφάνισε ελεγχόμενη υποχώρηση της τάξης του 0,34%, διαμορφούμενη στις 45,74 λίρες ανά δολάριο.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αυτή εξομάλυνση, το κλίμα στις τάξεις των διεθνών επενδυτών παραμένει ιδιαίτερα επιφυλακτικό, καθώς η αγορά προσπαθεί να αξιολογήσει αν η παρούσα κρίση αποτελεί ένα παροδικό γεγονός ή την απαρχή μιας παρατεταμένης περιόδου πολιτικής αστάθειας.

Η εξέλιξη της μετωπικής σύγκρουσης με την αξιωματική αντιπολίτευση αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό καταλύτη που θα καθορίσει την πορεία των τουρκικών περιουσιακών στοιχείων το αμέσως επόμενο διάστημα.